Хотіла розтопити піч і загинула: на Рівненщині живцем згоріла незряча жінка

Сусіди гасили жінку рядниною, поливали водою, однак урятувати не змогли.

На Рівненщині жінка згоріла живцем. 65-річна пані Ольга була незрячою. Того дня жінка нібито хотіла розпалити піч і ймовірно, використала займисту суміш, від якої спалахнув одяг. Отримавши важкі опіки, до приїзду медиків вона вже не дожила.

Про те, як обігрівати дім безпечно і що робити, коли поруч горить людина - 2 грудня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Так, рятувальники застерігають: не можна використовувати для розпалювання обігрівальних печей бензин, дизельне паливо, керосин, лакофарбові речовини, бо це може призвести до вибуху, або, вразі потраплянні на речі чи взуття людини, вона може спалахнути.

А також закликають не тримати біля грубок дрова та легкозаймисті речовини, слідкувати, аби печі були без тріщин і обов'язково вчасно чистити димоходи.

Медики ж водночас нагадують що треба робити, якщо раптом спалахнула людина. Так, постраждалого треба покласти на землю і накрити тканиною, що не пропускає повітря.

Якщо людина, що палає, біжить, то це посилює горіння, а відповідно і ураження від вогню. Одяг, який уже загасили, із травмованого здирати не можна. Це роблять медики спецінструментами. Однак можна знизити температуру обпеченої поверхні - підставити уражену поверхню під струмінь холодної води і потримати хвилин 5-10. Також обов'язково викликати "швидку".

Новини України: у Рівненській області жінка згоріла живцем, коли розтоплювала піч

Нагадаємо:

У місті Ізмаїл Одеської області 1 грудня в житловому будинку стався вибух. Надзвичайники врятували літню власницю житла. Причиною пожежі, попередньо, називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Уточнюється, що власниця нібито топила піч бензином.

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