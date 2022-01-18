Мати тиждень не пускала 11-річну доньку додому: дитина хотіла відучити жінку від пияцтва

Дівчинка зараз перебуває на обстеженні у лікарні.

На Харківщині 11-річна дівчинка була вимушена шукати собі прихисток у знайомих, бо рідна мати просто не відчиняла їй двері. Як виявилось, жінка мала пристрасть до алкоголю, тож дитина хотіла її перевиховати, а жінку це вочевидь образило.

Як повідомляється 18 січня в сюжеті ТСН.19:30, співмешканець матері дівчинки запевнив, що вдома умови для дитини були нормальні. Сусіди ж кажуть, у родині завжди були непрості стосунки.

Але відомо про це стало лише нещодавно. Шестикласниця розплакалася просто посеред уроку і розповіла, що мати її не пускає додому. Учителі звернулися до соцслужби та в поліцію. Там з'ясували, що це не дитяча вигадка. Дівчинку дійсно тиждень не пускали додому - навіть переодягнутися.

"Дитина ходила до школи в осінніх речах, дитина голодна. І неї наразі немає місця проживання. Батьків фактично теж немає. Її рідний батько від неї відмовився, а мамі вона виявляється не потрібна", - зазначає начальник сектору Харківського районного управління №2 Олександр Макарєєв.

Увесь цей час дитина жила у стороннього чоловіка - свого попереднього вітчима, з яким її мати розлучилася кілька років тому. Родичів у дівчинки - крім матері - немає, тож колишній вітчим виявися єдиним, кому дитина довіряла.

"Щодо мами складено протокол за те, що не виконує своїх обов'язків. Вчора з мамою знову розмовляв... Квартира дуже брудна, умов ніяких немає, електрика відімкнена, а мама ходить знову у стані алкогольного сп'яніння", - зазначив Макарєєв.

У соцслужбі запевняють - жодного разу скарг на цю родину не надходило. Тож дізналися про проблеми лише зараз. І одразу вирішили забрати дитину.

Дівчинка зараз перебуває на обстеженні у лікарні. Поки вирішуватимуть питання щодо позбавлення батьківських прав - дитина перебуватиме в реабілітаційному центрі. Тим часом поліція з'ясовуватиме, як так сталося, що мати з дівчинкою жили за однією адресою одинадцять років, а про негаразди стало відомо лише зараз.

У Харківській області мати тиждень не пускала додому 11-річну доньку

Нагадаємо:

У Харкові 22-річна студентка з Палестини на Святвечір самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

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