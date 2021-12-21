Хотіла збільшити: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі в губи олію та потрапила на операційний стіл

Хотіла збільшити: у Дніпрі 14-річна школярка вколола собі в губи олію та потрапила на операційний стіл

Школярка тепер мріє про зменшення губ.

У Дніпрі медики рятують 14-річну школярку, яка хотіла збільшити губи та вколола собі вдома укол із олією. Після цього дівчину госпіталізували та провели вже три операції.

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Про це 21 грудня йдеться у сюжеті ТСН 19:30.

Вколола в губи косметичну олію, бо хотіла їх збільшити

Дівчина розповіла, що мріяла про пухкі губи, адже її однокласниці вже почали ходити в салони на ін'єкції краси. Проте ціна таких процедур від 3 тис. грн, а учениця 9 класу захотіла зекономити та знайшла в Інтернеті, як можна збільшити губи в домашніх умовах. Дівчина вдома вколола собі в губи косметичну олію для обличчя. Проте вже через годину після ін'єкції її губа почала набрякати.

Батьки одразу відвезли дівчину до лікарні. Там медики її врятували від повної втрати нижньої губи. Лікарі видаляли олію з губи під загальним наркозом. Кажуть, що це було дуже складно.

Дев`ятикласниця вколола собі олію в губи і потрапила до лікарні | Новини Дніпра

Після ін'єкції пережила вже три операції

Дівчина пережила три операції, прийом антибіотиків та численні перев'язки. Скільки триватиме відновлення після домашньої ін'єкції краси, медики не прогнозують.

"Це може спричинити некроз тканин і навіть втрату частини і навіть всієї губи. Бо ці препарати для обробки шкіри. А як вони себе поводять у м'язах, у м'яких тканинах – це до кінця невідомо", - каже завідувач відділенням щелепно-лицевої хірургії лікарні ім. Руднєва Тарас Погорелюк.

Школярка мріє вже про зменшення губи

Тепер учениця 9 класу Юлія мріє не про збільшення, а про зменшення губи хоча б на міліметр.

"Зараз вона стала вже меншою. Раніше взагалі висіла. Добре, що верхню не вколола", - каже Юлія.

Тепер школярка п'є з трубочки та їсть лише перетерту їжу. Каже, що на експерименти із зовнішністю більше ніколи не наважиться.

Медикиня застерегла українок від подібних процедур

Такі процедури навіть спеціальними препаратами не можна робити самостійно, каже лікарка-дерматологиня, яка сама навчалася понад десять років. І застерігає українок будь-якого віку від небезпечних експериментів.



"Це процедура, яку має виконувати фахівець з вищою медичною освітою, який пройшов все навчання, дуже гарно знає анатомію і використовує лише сертифіковані препарати. Якісь препарати ми вводимо глибоко, якісь препарати поверхнево, потрібно знати, якими голками", - каже лікарка-дерматологиня Анастасія Хільченко.

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