"Хотіли самі вмерти від морозів": бійці під Бахмутом розповідають, як вагнерівці без жодного захисту йдуть під кулі

Про силу ворожого натиску на Бахмут свідчать шалені втрати окупантів, які публікує у своїх зведеннях щодня наш Генштаб

Окупанти намагаються оточити Бахмут і кинули підкріплення, яке атакує його північні околиці. Давлять нашу лінію чисельною армією вагнерівців, які ідуть на штурми без жодної екіпіровки та навіть бронежилетів.Ворожа ж артилерія обстрілює наші тил, йдеться в ТСН.

Бійці, які щойно вийшли із бою з ворогом під Бахмутом стомлені, брудні, мокрі і геть по вуха у донбаській землі. "Вони йдуть, ідуть, ідуть", - кажуть бійці.

Хоча було важко цієї ночі, але хлопці намагаються жартувати, бо живі."Це мій портфельчик. Почиститься, помиється. Нічо, приведемо в божий вигляд, все буде добре", - каже боєць, який ножем відшкібає бруд з автомата.

Помитись і зігрітися, все про що зараз мріють бійці. Вантажать зброю у фургон, який має їх відвезти на базу, але в руках у них, на один автомат більше, бо з бою вийшли не всі. Та не встигають бійці загрузитись у машину, як і тут, навіть не в передових окопах, їх застає обстріл.Снаряди сипляться і на місто.

Люди, швиденько полишають вулицю. Дідусь Алік забігає до приміщення " Пункту Незламності", залишивши на площі свою кравчучку з їжею, яку дали волонтери. Тепер переживає, аби її не рознесло осколками. "Вона за пам‘ятником, ніхто не кине. Ми тікали. Там 2 чи 3 прильотів було не далеко прильоти", - розповідає дідусь.

Розповідає він журналістам ТСН, чому і досі залишається під цими обстрілами. "Сім могил тут, я один лищився. Я на Великдень піду прибирати. Не поїду. Нехай я з ними лишусь",- каже чоловік.

Снаряди прилітають все ближче, та не всі місцеві боятися таких обстрілів. Кажуть, навчились розрізняти, коли летить в тебе. "Якщо летить снаряд і чути його, значить повз летить. Якщо до тебе летить, потрапляє в метрах 40, ти його не чуєш. Тоді на цвинтар", - кажуть люди.

Коли обстріл трохи притих, дідусь Алік іде за своєю кравчучкою. А аеророзвідники загону прикордонників здіймають у небо свій квадрокоптер, щоб корегувати роботу танку і нашої артилерії на передовій. Від координат, які вони передають панцернику і арті залежить точність стрільби. ТСН майже у прямому ефірі фіксує, як наші важкі снаряди нищать позиції росіян під Бахмутом. "Це здійснювалось корегування по групі піхоти противника, а тут ми бачимо розрив. Це було корегування по міномету противника", - показують бійці.

Росіяни кинули чимале підкріплення вагнерівців на Бахмут. Захопити місто - їхнє пріоритетне завданням. Вони розуміють, що наші бійці бачать їх з неба, тому рухаються захоплювати нові позиції малими групами. А така ціль не завжи пріоритетна для нашої артилерії."Такими групами вони рухаються посадками і там накопичуються і потім продовжують штурм. Там була знищена та група і наступна група просто заходить в ту саму посадку, по своїм тілам", - кажуть військові.

Те, що росіяни не рахують втрат, свідчить повністю відсутня екіпіровка окупантів і покинуті на смерть поранені. "Ми сиділи в окопах, вагнерівці йшли і таке було враження, що хотіли самі вже вмерти від цих всіх морозів. Було холодно, мої бійці випускали в те тіло купу снарядів, яке просто падало і вмирало без ніякої на то гідності", - розповідають свої спостереження бійці.

Про силу ворожого натиску на Бахмут свідчать шалені втрати окупантів, які публікує у своїх зведеннях щодня наш Генштаб. Проте, щодня в окопах з’являються нові, які знову і знову гинуть на полях бою під Бахмутом, так і не захопивши місто.

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