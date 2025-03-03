Хотіли школу, а будують церкву: у Києві новий будівельний скандал

У Києві помітили дивне будівництво на Позняках. На пустирі, у восьмому мікрорайоні, який обмежений вулицями Анни Ахматової, Урлівська, Княжий Затон та проспект Петра Григоренка розпочалося будівництво церкви. До цього тут встановили храм-вагончик, а тепер вирішили звести одноповерховий деревинний храм.

Десять років обіцянкам

Цікаво, що раніше міські чиновники обіцяли збудувати на цій землі школу і дитячий садок, бо довкола десятки багатоповерхівок, але немає жодного навчального закладу.

Перед кожними виборами людям обіцяли збудувати школу. Такі обіцянки київські високопосадовці давали, коли КМДА очолював Олександр Попов, а також коли мером міста став Віталій Кличко. Але ні школи, ні навіть приватного дитсадка люди так і не дочекалися.

"За Генпланом Києва на Позняках на території 8-мікрорайону (на пустирі між проспектом Григоренка, 28-а, 26-а, Анни Ахматової, 35-а, 35-б, Урлівська, 10-а, 10-б, Княжик Затон, 4), повинна бути побудована загальноосвітня школа і дитячий садок. Наші діти повинні мати нормальні спортивні майданчики поблизу своїх будинків біля школи, адже їм доводиться гратися на асфальті над паркінгами. Є великі побоювання, що на цьому клаптику землі, замість школи та дитячого садочку, які так потрібні дітям і батькам, можуть, як завжди збудувати висотки", - зазначали місцеві мешканці у петиції від 2015 року.

Будівництво у Києві

За десять років значну частину пустиря перетворили на автомобільну стоянку, а у іншій частині (ближче до Княжого Затону), поставили вагончик-храм та закопали у землю хрест. Тож – одні заробляють гроші на паркуванні авто, а інші вирішили, що під час війни саме час будувати церкву. Про школу і дитсадок всі чомусь забули, а діти місцевих мешканців змушені ходити на навчання по різних частинах Дарницького району.

ТСН.ua розбирався, чому так сталося. Чи законно будується храм і чи варто місцевим мешканцям розраховувати на школу.

Проєкт землеустрою ще не означає право на власність

У Департаменті земельних ресурсів КМДА кажуть, що за даними Міського земельного кадастру, міська влада лише надавала дозвіл на розробку проєкту землеустрою під церкву, але це аж ніяк не відведення земельної ділянки.



"На клопотання релігійної громади Української православної Церкви Київського Патріархату парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Дарницькому районі м. Києва № К-22748 від 21.07.2014 рішенням Київради від 20.11.2014 № 494/494 надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Петра Григоренка, 28-г у Дарницькому районі Києва для будівництва і обслуговування культових та інших будівель храмового комплексу, необхідних для забезпечення діяльності релігійної громади", - зазначає у відповіді на запит ТСН.ua Віктор Дворніков, перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів.

У Києві замість школи будують церкву

Він додає, що за поданням Департаменту Київрада не приймала рішень щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та щодо передачі будь-якій фізичній чи юридичній особі земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:004:0059 на проспекті П. Григоренка, 28-г у Дарницькому районі для будівництва і обслуговування культових та інших будівель храмового комплексу, необхідних для забезпечення діяльності релігійної громади у власність чи користування.

"Відомості Міського земельного кадастру не є підтвердженням виникнення права власності (користування) земельними ділянками та носять виключно інформативний характер. Відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Державна реєстрація речових прав на землю здійснюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", - зазначає Віктор Дворніков.

Храм будують без дозвільних документів

Тобто релігійна громада могла розробити проєкт землеустрою, але цього не зробила з якихось причин. А будівельні роботи, які розпочали біля храму в вагончику можна вважати незаконними. Про це ТСН.ua повідомили у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва.



Виявляється ще на початку лютого посадова особа Департаменту провела позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час виконання будівельних робіт за адресою: проспект Петра Григоренка, 28-г у Дарницькому районі на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:004:0059.

Будівництво у Києві

"Під час перевірки встановлено виконання будівельних робіт із будівництва одноповерхової будівлі без документа, який дає право виконувати будівельні роботи. За результатами проведеної перевірки складено акт за результатами планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності від 04 лютого 2024 року № б/н, замовникові будівництва, фізичній особі, видано обов’язкові до виконання приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 04 лютого 2024 року та про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил", - повідомила ТСН.ua Оксана Попович, директорка Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.

Просять допомоги у поліції

Вона додає, що для складання протоколів про адміністративне правопорушення та притягнення порушника до відповідальності за встановлені правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення, замовника будівництва, фізичну особу, листом запрошено до Департаменту, однак у визначений термін зазначена особа до Департаменту не прибула, що унеможливило складання зазначених протоколів та притягнення його до відповідальності, передбаченої законодавством.

Будівництво церкви

"З метою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", Департамент листом звернувся до правоохоронного органу з проханням сприяти Департаменту у притягненні замовника будівництва, фізичної особи, до відповідальності, передбаченої законодавством", - зазначає Оксана Попович.

Місце для нових багатоповерхівок

Місцеві мешканці вже не раз зверталися з нагадуванням до міської влади про будівництві на пустирі школи. Навіть створювали на сайті Київради відповідні петиції. Вони побоювалися, що цю величезну територію можуть віддати під висотну забудову. Міські чиновники запевняли людей, що забудови не варто боятися, мовляв, ця ділянка вписана до Генерального плану Києва і школа точно буде, як тільки у міської влади дійдуть до цього руки.

Але, як виявляється, у Генеральному плані немає і згадки про школу чи дитсадок на пустирі, а уся територія відноситься саме до багатоповерхової забудови. Тож незаконне будівництво церкви, лише перша ластівка.

У Департаменті містобудування та архітектури ТСН.ua запевнили, що згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту та даними Містобудівного кадастру Києва, містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва за вищевказаною адресою не надавались. Що ще раз підтверджує, що храм будуть самовільно.

"Відповідно до Генерального плану міста Києва та проєкту планування його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київради від 28.03.2002 № 370/1804, та інформації наявної в базі даних Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності "Містобудівний кадастр Києва", територія, яка обмежена вул. Анни Ахматової, вул. Урлівської, проспектом Петра Григоренка та вул. Княжий Затон, за функціональним призначенням відноситься до території багатоповерхової житлової забудови", - повідомила на запит ТСН.ua Валентина Святина, заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури, начальниця служби Містобудівного кадастру.

Можна не мріяти про школу

Посадовиця додає, що відповідно до вимог ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів" (діяв на час розробки Генерального плану міста Києва) та ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту" генеральний план визначає принципові напрями розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста.

"З огляду на вищевикладене, зазначаємо що Генеральний план міста Києва не містить інформацію щодо будівництва школи в межах запитуваної території. Разом з цим повідомляємо, що детальний план території, як вид містобудівної документації, деталізує положення генерального плану населеного пункту. Затверджені в установленому порядку рішеннями Київради детальні плани територій, в межі яких потрапляє вищезазначена земельна ділянка, відсутні", - запевняє Валентина Святина.

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