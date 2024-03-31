“Хотіли стерилізувати 9-річну дівчинку”: волонтер, який рятував людей в Бучі, розповів про звірства росіян

Волонтер, громадянин Казахстану Костянтин Гудаускас допомагав людям рятуватися з окупованої Бучі. Зокрема, він врятував 9-річну дівчинку, у яку влучив ворожий уламок. Тоді 20-річні росіяни на блокпосту казали, що її потрібно убити, або стерилізувати, щоб “вона не народжувала бандерівців”.

Про це чоловік розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA. Він пригадав страшні події березня 2022 року.

Росіяни довгий час не пропускали їх на підконтрольну Україні територію, щоб надати термінову медичну допомогу дитині.

“Були блокпости навколо Бучі. Проїхати без їхнього дозволу було неможливо. Коли я вивозив цю дівчину, вони довго не випускали. Вони знущалися, казали, що її треба вбити, а потім стерилізувати, бо вона буде народжувати бандерівців. Це були молоді хлопці, нелюди, їм було по 20 років. Звичайні росіяни. У них не було ні співчуття, ні жалю. Для них це була не дитина, а ворог. Ніби це був солдат, який з автоматом лежить у моїй машині. Так вони дивились на цю дитину. Її вдалося врятувати, і для мене це особлива радість, бо діти – це наше майбутнє”, – розповів Костянтин Гудаускас.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РОСІЯНИ ЩОДНЯ ҐВАЛТУВАЛИ ДІВЧИНКУ, МАТІР ЯКОЇ ВБИЛИ! ЦІ ЗВІРСТВА ШОКУЮТЬ! | Гудаускас

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