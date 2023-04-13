"Хотіли знищити все українське": як росіяни вбивали цілі родини у Бучі - моторошна розповідь свідка 

Чоловік зізнається, що після пережитого він досі не може повернутися до Бучі, де має квартиру.

В Бучі російські солдати масово грабували будинки, вбивали людей та навіть маленьких дітей, адже їхньою метою було знищення всього українського.

Громадянин Казахстану Костянтин Кястутісович в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів про ці події, свідками яких став сам.

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"Вони з перших днів, коли увійшли в Бучу та Ворзель, заходили в будинки і тоді було вбито багато людей. Їх вбивали просто за те, що вони казали: "Хлопці, що ж ви робите?". Людей вбивали за мову. Потім ми зрозуміли, що всі, хто говорить українською, для них вороги, тобто, як вони кажуть, "фашисти, нацисти, бандерівці". "Зомбоящик" виховав їх у їхній країні, вони прийшли сюди з однією метою — знищити все українське. Якщо людина з ними розмовляла українською, вони її вбивали. На моїх очах такі події відбувалися і не один раз", - пригадує чоловік.

Кястутісович зізнається, що після пережитого він досі не може повернутися до Бучі, де має квартиру. За його словами, там зараз мешкають жителі Маріуполя, які втекли від "руского міра".

"Навіть коли я приїжджаю до Ворзеля, я роблю круг через Житомирську трасу, щоб потрапити до Ворзеля, до Бородянки. Але Буча для мене — особливий біль. Я бачив, як вбивають не тільки дорослих, але й дітей. Були такі моменти, коли я приїжджав на евакуацію, а вся родина була мертва. Серед них були зовсім маленькі діти", - розповідає моторошні спогади чоловік.

Нагадаємо, Буча Київської області була звільнена від окупантів 31 березня 2022 року. У річницю деокупації жителі міста вшанували пам'ять загиблих. Кількасот людей, попри дощ, зібралися на вулиці Вокзальній — символі стійкості та незламності.

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