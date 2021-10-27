"Хотілося, щоб не було відмазок": син загиблого та свідки розповіли про криваву ДТП з "Інфініті" у Харкові

"Хотілося, щоб не було відмазок": син загиблого та свідки розповіли про криваву ДТП з "Інфініті" у Харкові

Водій "Інфініті" знехтував червоним сигналом світлофора і на шаленій швидкості зніс інший легковик.

У середмісті Харкова продовжують встановлювати всі обставини моторошної автотрощі. Там водій "Інфініті" знехтував червоним сигналом світлофора і на шаленій швидкості зніс інший легковик - "Шевроле". Одна людина загинула, ще троє травмовані.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 27 жовтня.

На місця аварії працює наша харківська кореспондентка Юлія Семененко.

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Нічне зіткнення зафільмували вуличні камери спостереження. На кадрах видно, як водій "Інфініті" намагається проскочити жваве перехрестя. Але не встигає і таранить "Шевроле".

"Водій автомобіля марки "Інфініті" на великій швидкості поїхав на червоне світло світлофора і зіткнувся з автомобілем марки "Шевроле Авео". "Шкода", біла, вона також є учасником ДТП, але в ній водій та пасажири були відсутні, там лише механічні пошкодження заліза", - розповідає заступник керівника управління поліції Харківської області Сергій Чиж.

За словами очевидців, вони почули сильний гуркіт.

"Я не зрозуміла, що це і тому вийшла. Гуркіт був сильний. Почали зупинятися машини, люди підходили і витягували постраждалих", - розповідає очевидиця аварії.



Металеві уламки від авто порозліталися на кілька метрів. В однієї з автівок відірвало колесо. Воно влетіло в позашляховик, запаркований на узбіччі.



Кермувальник "Шевроле" загинув миттєво. Крім нього у салоні більше нікого не було. А от водій "Інфініті" та його двоє пасажирів - уціліли. Їх доправили до лікарні.

"В одного обличчя закривавлене, непритомний. Того, що вантажили. Другий лежав на животі, він спочатку взагалі не ворушився. Згодом почав подавати ознаки життя. Про нього нічого не можу сказати, не бачив. А дівчина, вона була шокована. Вона весь час плакала. Там шоковий стан, і скаржилася на біль у животі", - розповідає свідок ДТП Євген Храпаль.



На місце аварії приїхали родичі загиблого водія "Шевроле". Його син Артем каже, що тато був досвідченим і пильним водієм. Рідні сподіваються, що винуватця автотрощі покарають.

"Хотілося б, щоб не було відмазок. Що погано стало, що вмирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було начхати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість", - наголошує син загиблого водія Артем.



Особу водія "Інфініті" поліція поки не розголошує. Аварію розслідують, як порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

У середмісті Харкова водій "Інфініті" на шаленій швидкості зніс інший легковик | Новини України

Тим часом у місцевих пабліках, зокрема "Труха. Харьков" і "Харьков Life", пишуть, що учасник жахливої ДТП у Харкові — водій Infiniti, який на шаленій швидкості влетів у Chevrolet Aveo, може бути неповнолітнім.

Зазначається, що водій, який спричинив ДТП — 2005 року народження. Начебто дорогу іномарку йому недавно купили батьки. Юнак неодноразово публікував у соцмережах фото і відео, як катається містом і порушує ПДР. Сам хлопець, за даними каналів, перебуває у реанімації.

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