Хотів нажитися на війні: полковнику ЗСУ загрожує в'язниця за розкрадання державних коштів

Один готував екологічний теракт, інша – роздавала російські підручники. Служба безпеки продовжує викривати зрадників та колаборантів, які співпрацювали з агресором. Також правоохоронцям вдалося затримати зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, призначені для Сил оборони. Серед затриманих – полковник ЗСУ! Суми шокують – понад 30 млн грн. Усі подробиці гучних справ – в ексклюзиві Вікторії Панченко для TSN.UA.

Готував екологічний теракт

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ, який шпигував для ворога на Одещині і готував екологічний теракт. Зрадником виявився студент одеського університету.

Ще восени 23-го його завербувала російська спецслужба. В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту шпигувати на користь рф і отримувати за це зарплату. Для збору відомостей зрадник почав працювати таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації "потрібних" об’єктів.

СБУ покроково задокументувала злочинні дії агента ФСБ і затримала його під час виконання ворожого завдання. Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер. Для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони.

СБУ викрила колаборантів

Також СБУ викрила ще двох колаборантів: серед них – директорка ліцею, яка під час окупації Харківщини роздавала російські підручники. Виявилось, що зловмисники ще на початку повномасштабного вторгнення рф підтримали російських загарбників. Серед затриманих – мешканка Вовчанська. Вона була призначена агресором "головним спеціалістом відділу кадрів" окупаційної адміністрації росії.

За вказівками місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала "штат" псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти країни-агресора. Ще однією колаборанткою виявилась 49-річна мешканка Куп’янського району, яку російські окупанти призначили директоркою одного із захоплених ліцеїв. Жінка організувала поставку до навчального закладу з рф пропагандистських підручників з історії.

Також колаборантка переконувала родини віддавати дітей до захопленого ліцею. Ба більше, у разі відмови – погрожувала їм позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів. Наразі зловмисницям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Розкрадали гроші ЗСУ

А у Києві на гарячому затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

Чоловіки розкрадали бюджетні кошти, призначені для Сил оборони. Зловмисниками виявилися полковник ЗСУ та керівник львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів. Військовий мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тис. доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ на суму 36 млн грн. СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" хабара - 14,6 тис. доларів.

Співробітниками СБУ було проведено понад 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові. Були вилучені комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми.

Правоохоронцям вдалося заблокувати реалізацію цієї оборудки та уберегти бюджетні кошти. Наразі обом затриманим повідомлено про підозру, вони перебувають під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному. Зловмисникам загрожує до 10 років в‘язниці із конфіскацією майна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Скандал! Полковнику ЗСУ загрожує в'язниця за розкрадання державних коштів?!".

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