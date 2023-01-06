Хотів показати, що між РФ та Україною є щось спільне: експерт розповів, для чого Путіну "перемир'я"

"Перемир'я" президента РФ Володимира Путіна на Різдво – це провокація і продумана пропагандистська акція. Таким чином очільник Кремля хотів показати, що між Росією та Україною нібито є щось спільне.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив голова комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

"Треба розуміти, з ким ми маємо справу. А Путін, за своєю психологічною сутністю, є провокатором. Він і воєнний злочинець, і провокатор. Все, що він пропонує, підпорядковується одній головній меті – знищенню України. Ми все це розуміємо. Тобто його пропозиція про перемир'я не має щирого характеру – це чергова провокація", - сказав він.

Мережко нагадав, що відбувалося 25 грудня, коли європейці та українці теж відзначали Різдво.

"І Путін не припиняв вбивства, загинуло більше 10 осіб, цивільних, мирних осіб. Десятки були поранені. Тобто те, що робить Путін, і його заяви, це така дуже брутальна пропаганда, і по-друге, це - провокація. Я б сказав, це також знущання. Я уважно читав заяви європейських політиків, - ніхто не повірив у щирість намірів Путіна, і всі зрозуміли, що насправді відбувається", - зазначив він.

За словами Мережка, ні Україна, ні її партнери не піддалися на провокації Кремля.

"Я думаю, що це була така продумана пропагандистська акція, метою якої було показати, що: "Дивіться, є щось спільне між Росією та Україною". Що є якась мінімальна точка дотику, і в цьому була небезпека цієї запланованої провокації. Але, відверто сказати, ніхто не повівся на цю провокацію, бо всі вже давно зрозуміли, з ким ми маємо справу", - резюмував Мережко.

"Різдвяне перемир'я" від Путіна

Президент Росії Володимир Путін ініціював в односторонньому порядку 36-годинне припинення вогню в Україні - "різдвяне перемир'я" від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня. Українська влада не сприйняла ініціативу Кремля - президент Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче "використати Різдво як прикриття" для реалізації своїх загарбницьких планів.

Водночас експерти висунули кілька основних версій такого кроку Росії.

Читайте також: