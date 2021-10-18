Хотів помститись і сплутав жертву: під Києвом чоловік порубав сокирою матір чотирьох дітей

Діти потерпілої вимагають суворого покарання для нападника.

По гарячих слідах. Поліція Київщини звітувала, що затримала чоловіка, який з невідомих причин напав на жінку в передмісті столиці, у селі Погреби, кілька разів вдарив її сокирою по голові. Потерпіла наразі в реанімації. Про будь-які прогнози щодо її здоров'я лікарі не говорять.

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Про це 18 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Це сталося п'ять днів тому. Оксана узбіччям йшла додому, як раптом на неї наскочив чоловік. Виявилось, він їхав за нею на велосипеді. Він затягнув її в кущі і почав сокирою бити по голові. Що відбувається щось дуже недобре відчули собаки з сусіднього будинку, вони здійняли гавкіт, на що вийшли їхні господарі і тут побачили закривавлену жінку.

Слідчі вилучили відео з найближчої камери спостереження. На ньому видно і 42-річну Оксану за кілька хвилин до побиття, і нападника на велосипеді. В кадр потрапив і сам момент нападу.

Яна - одна з доньок жертви. Згадує: того вечора, коли чекала на маму, подзвонила їй, але хтось скинув дзвінок. На той момент це вже був нападник. Отже вийшла її зустрічати. І за кілька сотень метрів від дому побачила швидку і поліцію.

Новини України: поліція затримала чоловіка, який напав на жінку і вдарив її сокирою по голові

"Перев'язували голову. Бинт був в крові, весь в крові. Неможливо передати. Кров просто не зупинялась: лилась і лилась", - каже донька потерпілої Яна Неділько.

Нападник у той момент вже втік. За кілька днів його затримала поліція за півтисячі кілометрів від місця злочину.

"Ним виявився 42-річний раніше засуджений чоловік, який фактично мешкав в Погребах, але виїхав до міста Балти Одеської області. Там він був і затриманий оперативниками", - каже керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов

Вже під час допиту і слідчого експерименту затриманий пояснив, він планував напад не на дорослу людину, а на підлітка. І переплутав.

"Він сказав, в центрі нашого села його образили підлітки. І він хотів помститись. Думав, це підліток, дитина чиясь", - каже донька потерпілої Яна Неділько.

Потерпіла Оксана весь цей час у реанімації. Лікарі зробили їй операцію і кажуть, чекають на диво.

"Стан пацієнтки вкрай важкий за рахунок невротичної симптоматики, вона в комі другого ступеню", - каже лікарка-анестезіологиня Олена Долинська.

А діти потерпілої, їх в Оксани четверо, чекають на вирок. І зізнаються, що 15 років за ґратами, які передбачають законом за такий злочин, для них замало.

Нагадаємо, суд уже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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