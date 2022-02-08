Хотів повернути дітям матір: на Прикарпатті чоловік порвав паспорт дружини, щоб вона не їхала на заробітки

Жінка все одно поїхала до Італії.
В Івано-Франківській області чоловік порвав закордонний паспорт дружини, щоб вона не їхала до Італії та залишилась з родиною. За це його оштрафували на 935 грн.
Про це йдеться у вироку Долинського районного суду Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.
На суді підозрюваний розповів, що його дружина вже тривалий час мешкає та працює в Італії. Там у неї нібито є інший чоловік. Він же змушений самостійно виховувати їхніх двох дітей. У липні 2021 року дружина повернулась додому, проте знову планувала їхати на заробітки. Тоді він порвав її закордонний паспорт.
Підозрюваний на суді додав, що так він хотів зберегти родину та повернути матір дітям. Проте попри злочин, його дружина все одно поїхала.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Його оштрафували на 935 грн.
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