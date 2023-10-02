Хотів принизити Зеленського, натомість почали “мочити” його: найвідоміші антиукраїнські “зашквари” Ілона Маска

Ілона Маска ловили на проросійських коментарях не раз, але він не зупиняється. Засновник SpaceX тепер взявся глумитися над президентом України Володимиром Зеленським, натомість отримав шквал критики.

ТСН.ua в екслюзивному сюжеті пригадав усі випадки, коли Маск намагався дискредитувати Україну.

Ілон Маск знову влип у скандал

Ілон Маск знову влип у скандал. Мільярдер дуже невдало пожартував про військову допомогу Україні і опублікував цинічний мем із Зеленським. На фото зображений ще молодий президент України, у якого нібито вилазять вени на обличчі від напруження з таким підписом: “Коли пройшло 5 хвилин, а ти ще не попросив мільярд доларів допомоги”.

Мем вже переглянуло понад 20 млн людей. На що розраховував Маск, опублікувавши таке фото, загадка. Але той явно не чекав такої хвилі хейту. Користувачі соцмереж американця коментарями просто знищують. На скандальний твіт відреагували, зокрема, радник Гельсінської комісії США Пол Массаро, оглядач The Daily Beast Джулія Девіс та інші.

Скриншот / X (Twitter)

Скриншот / X (Twitter)

Відреагував на такий жарт і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він написав: “Той випадок, коли чувак намагався підкорити космос, але щось пішло не так і за п’ять хвилин він був по вуха в лайні”.

Скриншот / X (Twitter)

Ілона Маска підозрюють у співпраці з Росією

Користувачі також опублікували кілька мемів і на адресу самого Маска з натяком, що він працює на країну-агресорку Росію.

Скриншот / X (Twitter)

Скриншот / X (Twitter)

І питання досить актуальне, адже мільярдер вже не раз робив заяви, які дискредитували Україну. Натомість він не називає речі своїми іменами, а Путіна агресором. Про це американського бізнесмена у лоб запитав журналіст Sky News. Натомість він так і не отримав відповідь.

'Has your ego cost Ukrainian lives?'



Elon Musk was questioned by a Sky News reporter after the billionaire admitted thwarting a Ukrainian attack on Russia https://t.co/QkoSqFtVML pic.twitter.com/zQRHfAOSU5 — Sky News (@SkyNews) September 13, 2023

Маск і його “поради” Україні

Та, схоже, життя українців Маска хвилює в останню чергу, адже цинічний жарт про Зеленського далеко не перший. Раніше Ілон вже взявся розмірковувати про успіхи ЗСУ. “Експерт” під постом собі подібного американського підприємця Девіда Сакса, котрий у Twitter написав, що територіальні здобутки України в результаті їхнього хвалебного контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті, написав “Так багато смертей і за такий мізер”.

Скриншот / X (Twitter)

Пророкував Ілон Маск і перемогу Росії: “Цвіт української та російської молоді вже тривалий час гине в окопах без жодних територіальних завоювань. Яка б сторона не пішла в наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, Росія переважає Україну за чисельністю приблизно в 4 рази, тому виграє війну на виснаження, навіть якщо втрати будуть рівними. Якщо український наступ зазнає невдачі з великими втратами, російська контратака захопить набагато більшу територію. Саме тому великого наступу не було”.

The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains.



Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine ~4:1, so would win a… — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

Мільярдер хайпує на тему війни в Україні

І таких заяв ще з десяток. Маск регулярно хайпує на тему війни в Україні. А кілька місяців тому цей “великий експерт” презентував свою “формулу миру” — зробив опитування у Twitter щодо того, що ж далі робити Україні.

Серед варіантів відповідей було відмовитися від Криму, який за його словами нібито був помилково переданий Україні Хрущовим. У цьому випадку останнє слово має бути за самим народом. А ще у варіантах — забезпечення Україною водопостачання окупованого Криму і нейтралітет у подальшому.

Останній передбачав проведення повторних референдумів на тимчасово окупованих територіях України. І це при тому, що Маск жодного разу не був у нашій країні та навіть гадки не має, що тут відбувається.

Звинувачення Маска у бік Нуланд

А коли лайтів ставало менше, Маск переключився на внутрішніх ворогів. В одному з останніх своїх твітів бізнесмен звинуватив держсекретарку США Вікторію Нуланд у розпалюванні війни в Україні.

“Ніхто не просуває цю війну більше, ніж Нуланд”, — заявив Маск, коментуючи слова Нуланда про легітимність російських баз у Криму як цілі для України.

Цей пост викликав подив у колишньої першої ракетки України Олександра Долгополова, який, до речі, служить в лавах ЗСУ. Тенісист з іронією відповів Маску: “Не зрозумійте неправильно, люди. Це не вина Росії, це Нуланд ґвалтує, краде дітей, вбиває мирних жителів, намагається залишити всю країну без електрики взимку тощо. Після цього Ілон розповідатиме астронавтам про медіа та пропаганду”.

Ілон Маск критикує владу США

До слова, у січні минулого року Ілон Маск розкритикував владу США за підтримку плану звільнення Криму військовим шляхом. Бо у бізнесмена фобія — якщо Україна відвоює свій Крим, то розпочнеться третя світова, а згодом і ядерний удар.

Не зміг не всунути своїх дорогоцінних п’ять копійок Маск і тоді, коли США прийняли рішення передати Україні касетні боєприпаси. За його словами, це рішення США є “лицемірним”.

Маск зриває спецоперації ЗСУ?

Підозрювали Маска і у зриві удару по Чорноморському флоту РФ. CNN заявило, що Ілон Маск таємно наказав відключити зв’язок Starlink поблизу узбережжя Криму.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк зауважив, що іноді помилка — це набагато більше, ніж просто помилка. За його словами, не дозволивши українським безпілотникам знищити частину російського військового флоту своїм втручанням у Starlink, Ілон Маск дозволив цьому самому флоту обстрілювати українські міста “Калібрами”.

А от американський політтехнолог Джейсон Смарт вважає, що Маск керується егоїзмом і думає, що розумніший за всіх.

На ці звинувачення бізнесмен відповів у своєму Twitter. За його словами, такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив у соцмережі, що в районі Криму Starlink і не працювала: “Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не диктувала”

Натомість у ГУР зі звинуваченнями пригальмували і заявили, що інформація ще потребує уточнення.

На початку війни Маска вважали безперечним союзником України. Бізнесмен у перші дні повномасштабного вторгнення надав українцям системи Starlink, які допомагають не лише бути на зв’язку, але й керувати дронами та передавати відео для коригування артилерійського вогню.

Утім через кілька місяців після гучної передачі кількох тисяч установок Маск заявив, що для його компанії це рішення стало збитковим і почав просити Пентагон взяти частину фінансування на себе.

Ілон Маск піддався російській пропаганді?

Та як би там не було, можна сміливо підозрювати, що в Ілона вже добре промиті мізки російською пропагандою. Чого тільки вартував його твіт із підписом “До речі, а як справи в Бахмуті?” під дописом російського Медведєва. Звісно, це викликало захват в російських ЗМІ, які написали, що Маск оцінив жарт Медведєва.

Хоча ще кілька років тому мільярдер Ілон Маск здавався людиною, яка рухає прогрес, нині ж його дії подекуди виглядають дивно і хаотично. Він все більше скидається на антагоніста. Твіти Маска — це такий собі особливий вид сорому. Його его і зверхність вже помітні неозброєним оком і усе це проявляється ще й у зневажливих твітах щодо України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зашкварний Ілон Маск знову видав! Хотів принизити Зеленського, натомість поливають брудом його!

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