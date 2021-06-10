Хотів стати боксером, щоб захищати слабких: що відомо про 8-річного хлопчика, якого вбив залицяльник матері в Покрові

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, проте на лаві підсудних може опинитися і мати дитини.

Пішов на дитячий майданчик і зник. У Покрові Дніпропетровської області правоохоронці, кінологи та волонтери два дні шукали 8-річного Ібрагіма Огли. Дитина пішла з дому ще 2 червня, проте в поліцію повідомлення про її зникнення надійшло тільки через чотири дні.

8 червня Ібрагіма Огли знайшли мертвим, тіло школяра виявили в каналізаційному колекторі.

У вбивстві Ібрагіма підозрюють залицяльника його мами. Чоловік задушив дитину, бо матір хлопчика відмовила йому в інтимі, розповіли в Департаменті карного розшуку.

Журналісти ТСН.ua поспілкувалися зі знайомими сім'ї, міською владою Покрова і зібрали все, що відомо про трагедію.

Вечірка закінчилася трагедією

2 червня мама хлопчика разом зі своїм 33-річним залицяльником відпочивала вдома. Пара розпивала спиртні напої. Близько 12 години дня Ібрагім пішов гуляти на дитячий майданчик, який розташований недалеко від його будинку.

У цей час між жінкою і чоловіком, які вже перебували в стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт — мати школяра відмовила залицяльникові в інтимній близькості. Чоловік не впорався з емоціями, вийшов на вулицю, заманив в покинутий будинок Ібрагіма і задушив його голими руками — так він хотів помститися коханій. Щоб уникнути кримінального покарання, злочинець скинув тіло дитини в каналізаційний колектор і присипав сміттям.

Про зникнення хлопчика мати повідомила в поліцію тільки 6 червня. Пошуками школяра одразу почала займатися місцева поліція разом з кінологами, а також волонтери та громадськість. Тим часом маму Ібрагіма почали допитувати слідчі.

Більт взяв слід

Під час пошуку Ібрагіма поліцейські перевірили всі дитячі майданчики міста, вокзали, ринки, занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де дитина теоретично могла перебувати. Через два дні з початку пошукової операції службова вівчарка на прізвисько Більт взяла слід і привела правоохоронців до каналізаційного колектора.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

"По речах дитини службова собака взяла слід від будинку, де жив хлопчик, і провела до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини", — повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Новини України: у місті Покров хлопчика, який зник тиждень тому, знайшли мертвим в колекторі

Пізніше правоохоронці встановили підозрюваного в скоєнні злочину, а також його мотиви.

"Оперативники встановили послідовність подій і мотиви, які самі по собі вражають своєю жорстокістю. Шанувальник горе-матері під час чергового застілля дуже образився на її за відмову в інтимній близькості", — розповіли в пресслужбі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Чоловіка затримали та за підсумком зібраних доказів повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Джерела ТСН.ua в Національній поліції сказали, що до відповідальності може бути притягнута і мати школяра. Однак зараз правоохоронці офіційно це не коментують.

"Вагітна мати била дитину"

У соціальних мережах бурхливо відреагували на цю подію. Там же спливли подробиці того, які стосунки були у родині. Місцеві жителі кажуть, що мама Ібрагіма випивала, на тлі чого у неї нерідко виникали конфлікти.

Я з нею не один раз скандалила.

Я добре знаю Ібрагіма. Він відвідував наш дитячий садок. Жебракував ще 5-річною дитиною.

Бачила її приблизно два тижні тому. Вона вагітна.

Люди бачили, як мати кричала на Ібрагіма, била його.

У школі, де навчався хлопчик, про нього відгукуються добре. Кажуть, що хлопець був товариським, проте ніколи не розповідав про свою сім'ю.

"Я працюю в школі, де навчався Ібрагім. Час від часу бачила його матір — завжди приходила п'яна. Взагалі, про сім'ю хлопчик ніколи нічого не розповідав. Здається, він ріс ні з рідним батьком, а зі співмешканцем матері", — розповіла нам співробітниця школи Анастасія.

З боку соціальних служб до мами Ібрагіма Огли питань не було, кажуть у міській раді Покрова. Сім'я ніколи не перебувала на обліку.

"Мама на контакт зі школою йшла. Школа приходила до неї додому, вони спілкувалися. Хлопчик навчався в спеціалізованому класі. За інформацією, яка є у мене, сім'я на обліку в соціальних службах не перебувала", — розповідає ТСН.ua міський голова Покрова Олександр Шаповал.

Батька у дитини не було. Його мама жила з іншим чоловіком. Водночас мер міста заявляє, що її співмешканець — не той громадянин, який підозрюється у вбивстві.

Прощання відбудеться у п'ятницю

Прощання з Ібрагімом Огли відбудеться у п'ятницю, 11 червня. На вулиці Соборна, 1 стоятимуть автобуси, які відвезуть городян на кладовищі, де о 14:00 відбудеться відспівування дитини.

"Це був дуже веселий і добрий хлопчик. Розповідав, що мріє займатися боксом. Хотів стати сильним, щоб захищати слабких", — додала співробітниця школи Анастасія.

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