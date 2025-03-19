Хотів виїхати за кордон: чоловік вигадав хитрий спосіб уникнути мобілізації

Житель Буковини вигадав хитрий спосіб уникнути мобілізації. Для цього він підробив офіційні документи.

У Чернівецькій області на 17 000 грн оштрафували чоловіка, який під час війни намагався незаконно виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

За даними суду, чоловік звернувся до "невстановлених осіб", які виготовили йому "фейковий" документ про те, що він здійснює догляд за своєю дружиною. Таким чином житель Буковини намагався незаконно виїхати за кордон.

13 липня 2024 року на українсько-румунському кордоні чоловік показав підроблений документ. Проте його викрили та затримали.

На суді житель Буковини провину визнав та розкаявся. Він заявив, що готовий переказати на потреби ЗСУ розмір своєї застави.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.3, ч.4 ст. 358 КК України. Йому присудили 17 тис. грн штрафу. Також суд погодився перевести заставу підсудного у розмірі понад 36 тис. грн на потреби ЗСУ.

Вирок суду

Нагадаємо, прикордонники врятували чоловіка, який, не вміючи плавати, ризикнув перетнути кордон через Тису, довірившись переправникам, які за $9000 обіцяли "легкий маршрут".

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