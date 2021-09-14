Хотів вразити друзів, натомість помер: подробиці трагічної загибелі підлітка на Дніпропетровщині

Медики та правоохоронці вкотре закликають дітей утриматися від експериментів із власним життям.

На Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток. Він хотів подихати газом з балона, та після пуску впав і миттєво помер. Пристрій для заправки побутових приладів придбала в крамниці його 14-річна дівчина.

Про те, чому підліткам продали небезпечну речовину і що могло підштовхнути юнака до такого кроку - 14 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

На безлюдну місцину, де часто гуляють підлітки, на околиці Першотравенська, 15-річний Микола прийшов з друзями, дістав балон, вставив до рота та пустив газ. Усі зусилля повернути його до життя були марними.

До прогулянки, що обернулася трагедією, підлітки готувалися заздалегідь. 14-річна дівчина Миколи придбала на його прохання балон для заправки запальничок. У крамниці сьогодні цього краму нема. Прибрали.

Та навіть на менших за обсягом балонах - суворе попередження - тримати подалі від дітей. Продаж неповнолітнім - заборонено законодавчо.

"Існують правила торгівлі непродовольчими товарами. Продаж хімічних речовин, а також вибухонебезпечних, вогненебезпечних не може здійснюватися неповнолітнім", - пояснює юристка Ганна Попкова.

Чому ж продали підліткам небезпечну речовину? У крамниці пояснюють: продавчиня повірила підліткам.

Адміністраторка крамниці Юлія Трошина пояснює, що дівчинка сказала, що їй 16, балон потрібен для знімання ролика для соцмереж.

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Нещасний випадок - так трагедію нині кваліфікує поліція. Проблем із законом загиблий не мав, родина благонадійна.

"Це гарний хлопець, однак поводив себе він досить зухвало, можливо, намагався в такий спосіб якось продемонструвати свої здібності", - розповідає речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська..

Що онук загинув, досі не може усвідомити його бабуся. Бачила Миколу напередодні - жодних хвилювань за його стан не було.

Не бачили ознак небезпеки й у гірничому ліцеї, де Микола щойно розпочав навчання на зварювальника.

"Звичайний хлопчина, але такий видний. Він намагався виділитися. Але ніяких вад ми не помічали. Він слідкував за собою, він намагався активно приймати участь", - пригадує директорка Людмила Казімірова.

Новини України: у Дніпропетровській області трагічно загинув 15-річний підліток

Водночас батьки підлітків в Першотравенську після трагедії почали перевіряти соцмережі і опитувати дітей щодо експериментів з газовими балончиками.

Що саме вдихнув підліток і чому настала миттєва смерть, нині встановлюють судмедексперти. Лікарі обласного токсикологічного центру кажуть: експерименти з газоподібними речовинами вкрай небезпечні.

"Відбувається асфіксичне удушення через брак кисню. Але важко сказати, тому що невідомо, який газ був. Можливо, пропан, бутан і велика кількість з'єднань", - зазначає керівник відділення реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров.

У ліцеї, де навчався Микола, чекають на результати експертизи - чим саме отруївся хлопець - хочуть прочитати лекцію-попередження для усіх учнів. А медики та правоохоронці вкотре закликають дітей утриматися від експериментів із власним життям.

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