Хотів зняти відео для соцмережі: у Дніпрі помер школяр, який зазнав опіків 40% тіла

Він помер, не виходячи з коми.
У Дніпрі помер 12-річний школяр, який зазнав опіків 40% відсотків тіла, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
У лікарню він потрапив два тижні тому - "швидка" його забрала просто з вулиці.
У парку на околиці шестикласник разом із другом знайшов пляшку з легкозаймистою рідиною. Спочатку школярі спробували підпалити лавочку на алеї - хотіли зняти відео та викласти в соцмережі. Утім, полум'я перекинулося на одного з них, дитина запалала на очах у перехожих. Хлопчика шпиталізували в тяжкому стані та ввели в медикаментозний сон - із нього він уже не вийшов.
Нагадаємо, що у Кривому Розі 17-річний хлопець під час сварки облив легкозаймистою речовиною свою вагітну співмешканку і підпалив. Жінка отримала 70% опіків тіла і за кілька днів померла у лікарні.
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