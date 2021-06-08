Хотів зняти відео для соцмережі: у Дніпрі помер школяр, який зазнав опіків 40% тіла

Він помер, не виходячи з коми.

У Дніпрі помер 12-річний школяр, який зазнав опіків 40% відсотків тіла, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

У лікарню він потрапив два тижні тому - "швидка" його забрала просто з вулиці.

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У парку на околиці шестикласник разом із другом знайшов пляшку з легкозаймистою рідиною. Спочатку школярі спробували підпалити лавочку на алеї - хотіли зняти відео та викласти в соцмережі. Утім, полум'я перекинулося на одного з них, дитина запалала на очах у перехожих. Хлопчика шпиталізували в тяжкому стані та ввели в медикаментозний сон - із нього він уже не вийшов.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 17-річний хлопець під час сварки облив легкозаймистою речовиною свою вагітну співмешканку і підпалив. Жінка отримала 70% опіків тіла і за кілька днів померла у лікарні.

Новини України: у Дніпрі помер у комі 12-річний школяр, який зазнав опіків 40% тіла

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