Хотів зробити ефектне фото: в Одесі рятують 21-річного чоловіка, який спалахнув

У потерпілого обпеччено майже усе тіло.
В Одесі 21-річний чоловік хотів зробити ефектне фото на даху залізничної цистерни, але отримав потужний удар струмом. За життя постраждалого наразі бюрються одеські лікарі.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 15 жоттня.
Надзвичайна подія сталася на залізничній станції “Східна”. У потерпілого обпеччено майже усе тіло.
Наслідки інциденту зафільмували підлітки, які в цей момент йшли надземним переходом. Вони почули хлопок та побачили яскравий спалах біля товарного потягу. Після цього з висоти чотирьох метрів на землю впав уражений струмом чоловік.
Медикам довелося на ношах нести пораненого кількасот метрів, бо ж дістатися місця інциденту швидка не змогла. Постраждалий перебуває у тяжкому стані в опіковому відділенні.
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