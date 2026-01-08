Готується обстріл Києва? : чи дійсно рятувальники та енергетики отримали попередження

Що відомо про наступний обстріл Києва / © tsn.ua

У Мережі активно обговорюють новину про те, що начебто столичні рятувальники, правоохоронці та енергетики отримали розпорядження бути в підвищеній готовності найближчими днями.

Вказується, що після вчорашнього удару по Дніпру зросла ймовірність обстрілу столиці.

У Київській військовій адміністрації нам порекомендували звернутися по роз’яснення до рятувальників, пожежників та енергетиків.

У поліції Києва ТСН.ua запевнили, що їм нічого невідомо про таке розпорядження.

У столичній ДСНС запевнили, що від 2022 року перебувають у режимі підвищеної бойової готовності, а про закриті розпорядження вперше чують, тому не можуть ні підвередити, ні спростувати наявність таких документів.

«Ми готові постійно до можливих атак ворога — що сьогодні, що завтра», — пояснили у пресслужбі ДСНС Києва.

Там не виключають, що подібна інформація є черговим вкидом ворога, що посіяти паніку.

У КМДА ТСН.ua пояснили, що таке розпорядження діє в Києві вже 4 роки, з різними акцентами, залежно від наявного ризику.

