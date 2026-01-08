- Дата публікації
Готується обстріл Києва? : чи дійсно рятувальники та енергетики отримали попередження
Столичні рятувальники кажуть, що завжди готові до обстрілів.
У Мережі активно обговорюють новину про те, що начебто столичні рятувальники, правоохоронці та енергетики отримали розпорядження бути в підвищеній готовності найближчими днями.
Вказується, що після вчорашнього удару по Дніпру зросла ймовірність обстрілу столиці.
У Київській військовій адміністрації нам порекомендували звернутися по роз’яснення до рятувальників, пожежників та енергетиків.
У поліції Києва ТСН.ua запевнили, що їм нічого невідомо про таке розпорядження.
У столичній ДСНС запевнили, що від 2022 року перебувають у режимі підвищеної бойової готовності, а про закриті розпорядження вперше чують, тому не можуть ні підвередити, ні спростувати наявність таких документів.
«Ми готові постійно до можливих атак ворога — що сьогодні, що завтра», — пояснили у пресслужбі ДСНС Києва.
Там не виключають, що подібна інформація є черговим вкидом ворога, що посіяти паніку.
У КМДА ТСН.ua пояснили, що таке розпорядження діє в Києві вже 4 роки, з різними акцентами, залежно від наявного ризику.
Нагадаємо, експерт пояснив, чи готує Росія масований удар по Україні під час похолодання.