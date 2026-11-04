"Новий "замах" на Коломойського": бізнесмена вже кілька днів не вивозять із СІЗО навіть на засідання суду

Ігор Коломойський / © ТСН

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Новий «замах» на життя бізнесмена Ігоря Коломойського. На сьогоднішнє судове засідання у Вищому антикорупційному суді, де слухають найбільшу справу «ПриватБанку», фігуранта не доставили. На початку засідання головуюча суддя повідомила: отримала лист із СІЗО СБУ. Мовляв, на Коломойського готується замах, тому транспортування неможливе.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Оскільки закон забороняє слухати справу без обвинуваченого, засідання відклали. Нагадаємо: аналогічний лист від СБУ у січні цього року отримувала тимчасова слідча комісія — тоді бізнесмен мав виступити із заявою на тлі спецоперації НАБУ «Мідас». Тоді кілька днів Коломойського теж не вивозили на суди. Щоправда, згодом з’ясувалось: розслідувати справу про замах правоохоронці не збирались.

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Вчора бізнесмена також недоставили до суду. Версій неявки було аж три: кожна суперечила попередній.

Не вивозили бізнесмена і у понеділок. Адвокати припускають: така дивна поведінка правоохоронців може бути повязана із останніми заявами Ігоря Кололомойського. Зокрема, про реальний курс гривні та можливі наслідки переговорів із РФ.

«Надійшло повідомлення, що причина недоставки те, що отримали відомості про можливу небезпеку для життя, про що було повідомлено до підрозділу», — оголосила суддя.

«Ігор Валерійович вбачає у цьому саботаж його доставки до суду і вимагає, щоб його на всі судові засідання досталяли персонально. Він готовий захищатися та захищати свою позицію», — каже адвокат В’ячеслав Краглевич.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГОТУЄТЬСЯ ЗАМАХ на КОЛОМОЙСЬКОГО?! БІЗНЕСМЕНА вже КІЛЬКА ДНІВ не ВИВОЗЯТЬ із СІЗО НАВІТЬ на СУДИ

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