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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Готуйтеся: погода в Україні продовжує грати на контрастах

Синоптики розповіли, коли ж повернеться справжнє літо та де очікувати дощів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Погода в Україні продовжує грати на контрастах: то справжня спека, то ніжне тепло, то пронизливий вітер, а подекуди — навіть справжня прохолода. Чим здивує 12 червня, де чекати дощів, а де — ховатися від вітру? І коли повернеться справжнє літо? Усі подробиці — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Новий прогноз погоди

В Україні — справжня літня мінливість: свіже повітря, сонце, вітер і місцями дощ. Тобто, усе і одразу. Температурні показники розподіляться так: у більшості областей — +17…+22°C, на сході — трохи тепліше, +20…+25°C, а південь порадує літнім теплом — до +27°C. Такий прогноз зробила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, вітер 12 червня буде північно-західний, подекуди дуже сильний, із поривами до 15–20 м/с. Будьте обережні — це вже майже шторм! Дощі з грозами очікуються в північних та східних регіонах, а також на Волині й Рівненщині. Вночі трохи зволожить південь і центр. У решті областей — без суттєвих опадів. Сонце найбільше виглядатиме на заході (крім Волині й Рівненщини) та півдні. Київ зустріне четвер короткочасними дощами та сильним північно-західним вітром. Температура вдень — прохолодні +17…+19°C.А вже в п’ятницю ще холодніше — лише близько +16°C! Втім, на вихідних прийде справжнє літо — по всій країні очікується комфортне тепло, вдень +20…+26°C. А от 13 червня приготуйтеся до прохолоди: північні області, Київ, Вінниччина, Тернопільщина, Хмельниччина та Полтавщина — всього +12…+16°C, місцями навіть +10…+12°C. Але це — лише на день. Літо швидко повернеться з теплом і красою, зазначила синоптикиня.

Прогноз погоди на тиждень

Тим часом прогноз погоди на найближчі дні зробив і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, у четвер, 12 червня, погода в більшості регіонів України буде неспокійною — через активні атмосферні фронти небо знову насупиться, пройдуть дощі, подекуди рясні. Місцями можливі грози, град і шквали до 20 м/с. Лише захід країни залишиться осторонь цієї негоди — там обійдеться без істотних опадів. Вітер на Лівобережжі буде мінливим і лагідним (3–8 м/с), натомість на Правобережжі — північно-західний, дещо сильніший (7–12 м/с). Температура вночі коливатиметься від +12 до +18 °C, на заході — прохолодніше: +7…+10 °C. Вдень повітря прогріється до +18…+24 °C, а на півдні та у Приазов’ї — до спекотних +30 °C. У п’ятницю, 13 червня, дощі триматимуться переважно на Лівобережжі, подекуди зливи. Інша частина країни отримає короткий перепочинок — без суттєвих опадів. Вітер північного та північно-західного напрямку, 7–12 м/с, місцями на сході можливі пориви до 20 м/с. Нічна температура знизиться до +10…+16 °C, вдень — +18…+24 °C.

Якою буде погода вихідними?

У суботу, 14 червня, в Україну прийде антициклон — небо проясниться, і дощі відступлять. Усі регіони нарешті побачать сонце. Вітер зміниться на північний або північно-східний, 7–12 м/с, на південному сході та в Криму іноді поривчастий — до 20 м/с. Вночі буде +9…+16 °C, вдень — по-літньому тепло: +22…+27 °C. А в неділю, 15 червня, по всій Україні пануватиме майже ідеальна літня погода — малохмарне небо, без опадів і легкий вітер. Вночі — +9…+16 °C, вдень — +23…+28 °C. Ідеальний день для пікніка, мандрівки або просто неспішної прогулянки.

Яким буде червень 2025?

Червень 2025 року в Україні розпочався із традиційного літнього тепла, однак без сильної спеки. За даними Укргідрометцентру, метеорологічне літо цього року настало 21 травня — на три дні пізніше, ніж торік. Весна виявилась коротшою: тривала лише 82 дні, з кінця лютого до 20 травня. А от астрономічне літо ще попереду — його початок припадає на 20 червня, коли настане день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день року, що триватиме понад 16 годин, після якого ночі поступово почнуть ставати довшими, йдеться у матеріалі TSN.ua.

Чи варто очікувати температурних рекордів?

За прогнозами синоптиків, червень буде теплішим за травень, але без температурних рекордів. Середня температура повітря в межах країни коливатиметься від 19 до 23 градусів тепла, в гірських районах — близько 15–16. Це на 1,5–2 градуси вище за кліматичну норму. Опадів очікується в середньому від 45 до 82 міліметрів, у Карпатах та на Прикарпатті — до 150 міліметрів. Початок місяця обіцяє нестійку погоду з дощами, грозами і навіть градом. Вдень температура не перевищуватиме 24–25 градусів, а в другій половині червня — підніметься до 28–30, особливо в південних і східних регіонах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОГОДА 12 ЧЕРВНЯ ЗДИВУЄ! Яким містам приготуватися?



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