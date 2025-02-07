Ховалася від німців, тепер – вимушена ховатися від росіян: бабуся, яка пережила Другу світову, розчулила історією

Первомайська громада на Миколаївщині потрапила під російську окупацію, потім ворог намагався стерти її з лиця землі. Місцеві мешканці, які пережили ці страшні події, переказують, що робили росіяни в селі.

В ексклюзивному репортажі TSN.ua місцева мешканка Любов розповіла, що пам'ятає першу зустріч з окупантами.

Каже, росіяни самі радили не залишати квартири, бо, мовляв, від них нічого не залишиться. Та врешті-решт із сином вирішила виїжджати щойно з'явилась можливість.

“Я осьо торгую, осьо мої два гаража і будка – все розбите. І я стояла так під росіянами 24 числа. Їх тут купа була. А потім прийшов старший їхній і каже: “Дівчата, не кидайте свої квартири, бо з нами такий контингент”. Ну я подумала, що напевно оці, що в тюрмі сидять. Страшно було, такі бомби кидали на завод. Наш будинок піднімався-опускався”, – розповідає жінка.

Любов / Скриншот із відео ТСН.ua

Пані Люся народилася під час Другої світової війни. Пам'ятає, як ховалася від німців. Натомість тепер була вимушена ховатися від росіян.

“Другу війну пережили. Була малою – війна йшла, ховалися, ой, страшне було. А тепер ось стара – знову війна. Отак, коли лежу на кроваті і згинаюся – як воно летіло, ревіло. Аж серце в мене починає боліти. Перестаю думати”, – каже жінка.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИКОЛАЇВ - МІСТО-ФОРПОСТ! Чим пишаються місцеві та чому повертаються у знищені села?

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