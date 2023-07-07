Ховати генератори не варто: енергетики говорять про майбутню значно важчу зиму, ніж була попередня

Наступна зима у нас буде не менш складною, ніж попередня. Українська енергосистема й далі залишається пріоритетною ціллю для терористичних атак росіян. Тож ховати подалі генератори не варто, йдеться в ТСН.

Трансформаторна підстанція забезпечує світлом декілька багатоповерхівок в Дніпровському районі столиці, тож за нею доглядають і прибирають. Від пилюки може статися замикання. “Планові роботи, вони повинні відбуватися кожен рік, підготовки до зимового періоду, коли зростає навантаження, зростає навантаження на мережі і опалювання вмикається у людей, і більш критичне навантаження”, - пояснює керівник підрозділу з ремонту Андрій Медина.

До зими електрики готуються активно. Після біди, що наробили росіяни, роботи багато.

Готуються до зими і в різних ОСББ, зокрема перевіряють генератори, які забезпечували теплом багатоповерхівки. “Той наш генератор, його основна функція - це заживити два насоси, які забезпечують теплоносієм всі 16 поверхів нашого будинку, відповідно, коли працюють ці насоси циркулює теплоносій в мережі і система опалення працює”, - пояснює голова одного із ОСББ.

Майбутня зима буде важкою, кажуть енергетики. “Ми виходили із зими з ситуацією, коли 75 відсотків всієї теплової генерації ТЕС, ТЕЦ були зруйновані, або суттєво пошкоджені, цього не було, коли ми заходили в зиму минулого року. Рівень підготовки і запасу до майбутньої зими значно менший”, - пояснює виконавчий директор “ДТЕК” Дмитро Сахарук.

До холодів, в “ДТЕК” заявляють, мають відремонтувати в країні 9 пошкоджених енергоблоків. Грошей, кажуть тут, не вистачає, кредит має надати держава. Поки дещо відбились від графіків робіт та сподіваються надолужити. Разом з тим рекомендують споживачам також не зволікати, якщо є можливість утеплювати будинки. “Інших рекомендацій, наприклад, кудись їхати чи щось робити інше, я не бачу. Ми вже одну зиму пройшли, плюс розуміємо, яким чином це має відбуватися, знаємо, що потрібно, щоб зиму пройти, тому зараз потрібно спокійно підготуватися”, - додає Дмитро Сахарук.

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Спокійні, а головне позитивно, налаштовані в “Укренерго”. Магістральні мережі до опалювального сезону будуть підготовлені вчасно, запевняють тут. “Можливі обстріли ворога можуть вносити корективи в ці плани, в країні йде війна. Але загалом ми рухаємося дуже непоганими темпами і я прогнозую, що “Укренерго” повністю до початку зими, до проходження опалювального сезону буде готова”, - каже голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Віялових відключень в компанії не прогнозують, але в системі є дефіцит. Тому всяке може бути. Сподіваються на імпорт електроенергії з Європи, а до того часу, аби не сидіти без світла рекомендують населенню економити. “Ощадливо ставитися до використання енергоресурсів і по можливості не користуватися енергоємними приладами з 7 до 10 вечора, в години пік”, - просить Володимир Кудрицький.

Тож головні поради від енергетиків - споживати електроенергію відповідально, тримати напоготові генератори та акумуляторні зарядні станції та вірити в ППО. Обіцяють, що якою б не була зима, ми її пройдемо.

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