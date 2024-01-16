Ховався серед дітей: СБУ спіймала зрадника, який наводив ракети РФ на житлові будинки

Як окупантам вдалося завербувати чоловіка, який від початку війни сам живе під їхніми обстрілами?.. Не обійшлося без російської церкви.

Служба безпеки України викрила чергового зрадника на Запоріжжі. Агент увесь час жив серед людей та працював поруч з дітьми.

Журналісти розкрили деталі справи в ексклюзиві TSN.UA.

Зрадник наводив ракети на цивільних

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який допомагав ворогам цілити ракетами по власному селищу. За даними слідства, саме за наводкою цього зрадника окупанти завдали удару по Степногірську на Запоріжжі наприкінці 2023 року. Терористична атака забрала життя одного з місцевих.

Завербував запроданця представник головного розвідувального управління генштабу РФ у грудні 2023 року. Чоловік потрапив на очі ГРУшникам “за рекомендацією” іншої зрадниці — своєї знайомої та хористки УПЦ МП, яка раніше втекла на тимчасово окуповану територію і продовжує співпрацю з "рашистами". Головною задачею чоловіка були збір інформації про розташування українських бійців і техніки.

СБУ затримала “вагнерівця”

За це зраднику загрожує довічне ув’язнення. Але і це ще не всі новини! 15 січня 24-го року СБУ вдалося викрити іншу, уже більш масштабну операцію ГРУ РФ та схопити на шляху до Києва… ви не повірите… “вагнерівця”! Він мав знеструмити столицю. Згідно з завданням російських спецслужб, бойовик мав проникнути до України через Білорусь до Рівненської області, а вже потім - поїхати до столиці.

“Вагнерівець” хотів знеструмити Київ

Зловили “вагнерівця” на гарячому, тому ми тепер детально знаємо, як саме рашисти хотіли знеструмити Київ та його околиці. Бойовик планував встановити спеціальні GPS-маяки на ключові опорні лінії електропередач. А по ним рашисти мали запустити іранські “шахеди”. Відповідне специфічне обладнання українські спецслужбовці вилучили у бойовика при затриманні. Диверсантом виявився одіозний громадянин Білорусі, який вбивав українців від 2014 року.

"Активно шукають рашисти серед українців й іншого типу диверсантів — інформаційних", — розповідає журналіст Артем Зябкін.

Так, в Миколаєві СБУ виявила одіозну громадянку, що за гроші розповсюджувала російські наративи, які отримувала напряму від російських кураторів. Головною задачею було розсилати замовні статті, де вихвалялась армія РФ, а також подавалась викривлена ситуація на фронті.

Як видно на опублікованих СБУ переписках коллаборантки з її кураторами, рашисти займаються цим централізовано та заздалегідь обирають теми, які б були “цікаві” мешканцям прифронтового півдня. Але замість легкої грошової винагороди, 42-річна “фрілансерка” тепер може отримати до трьох років за гратами.

Українці, будьте пильними

Ворог активно намагається маніпулювати українцями. І це стосується не лише “підкупних фрілансерів”, але й звичайних людей, які можуть повірити нісенітницям, що спецально розповсюджують окупанти.

Ранше ТСН.ua повідомляв про затримання ексчиновниці із Херсона, яка допомагала росіянам під час окупанції міста. Жінка намагалася втекти з країни.

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