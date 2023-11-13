Ховають дітей у шафі, щоб не їхати: як відбувається евакуація з прифронтових районів Харківщини

На Харківщині із прифронтових районів евакуйовують людей. З Куп’янського району жителів вивозять автобусами. Такий ажіотаж виник, коли у пів сотні сіл та містечок оголосили примусову евакуацію дітей. Поліція та волонтери за кілька тижнів вивезли уже 257 неповнолітніх.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Як евакуйовують людей з Харківщини

Волонтер Сергій Новіков каже, що кілька родин чекають на евакуацію у Куп’янському районі. Дорога важка та довга. Росіяни розбили усі тамтешні переправи. Доводиться робити гак на 150 кілометрів.

Жителька селища Куп'янськ-Вузловий Алла Гончарова каже, що тричі виїжджала з рідного дому, але завжди поверталась. Але зараз вирішила знову поїхати.

Алла Гончарова

Місцева жителька Олена з прифронтової Ківшарівки теж вирішила їхати разом з дітьми. До жінки вже кілька разів приходили соцпрацівники і наполягали, щоб евакуювала дітей. Вона каже, що боялась їхати у невідомі місця.

Люди ховають дітей у шафі, щоб їх примусово не евакуювали

В евакуаційному бусі є цілі родини. Раніше нікуди не їхали, щоб не втрачати дому.

Відколи у Куп'янському районі оголосили примусову евакуацію дітей, у волонтерів в рази зросла кількість запитів на виїзд. Втім були і батьки, що навідріз відмовлялись рятувати дітей.

"Одна родина, коли ми їхали на примусову евакуацію, заховали своїх дітей у шафі з речами", - каже волонтер ГО "Я врятований" Сергій Новіков.

Сергій Новіков

Чому люди не хочуть їхати

Примусова евакуація триває у понад півсотні населених пунктів. Для дітей та їхніх батьків діятиме заборона на повернення до спеціального оголошення. Літніх людей наказ не стосується і вони часто пишуть відмови на виїзд.

Евакуація з прифронтових районів Харківщини

"Чого їхати? Чого? Я не хочу зі своєї квартири виїжджати. Я була в Польщі 7 місяців. От приїхала, бо хочу додому", - каже місцева жителька

"Я тут виросла, тут моя земля. Страшно звісно. Страшно", - додає інша жінка.

Для тих, що наважується виїхати, у Харкові селять в гуртожитки, дають харчі та ліки, допомагають знайти роботу.

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Нагадаємо, у ЗСУ закликають виїжджати мешканців фронтових районів.

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