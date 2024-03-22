"Ховають все живе на глибину 8 метрів": експерт розповів про загрозу нових бомб Путіна

Росія почала реалізовувати план по створенню так званої санітарної зони в українському прикордонні, знищуючи та руйнуючи все, що може руйнуватись та загинути. Іншими словами, окупанти використовують тактику випаленої землі, а допомагає їм в цьому модернізований боєкомплект – авіабомби з крилами.

В порівнянні з минулим роком окупанти в 16 разів збільшили застосування таких потужних коригованих авіабомб. Протидіяти цьому можно лише одним способом – атакувати самі літаки-носії цього боєкомплекту.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Керовані авіаційні бомби, які ворог дедалі частіше використовує і на полі бою, і для того, щоб гатити по нашим цивільним об’єктам – це старі фугасні авіабомби з бойовою частиною 250, 500, 1000 та навіть 1500 кг", - каже Владислав Селезньов.

Та продовжує: "На ці бомби чіпляється приладдя типу крил, що дозволяє ФАБам вже перетворюватися на керовані авіабомби та долати відстань 60 км від літака до цілі. Є устаткування, яке дозволяє робити цю зброю більш високоточною. Зброя дуже небезпечна. Ключова небезпека полягає не в потужності, а в тому, що фугасних авіабомб російській армії в спадок від СРСР залишилось чимало. Отже Росія відносно недорогими ресурсами намагається гатити не лише по наших оборонцях, а й по цивільному населенню. Небезпека ФАБів в тому, що вирва в землі після їхнього вибуху може сягати 5, а то й 8 метрів в глибину".

Серйозний виклик для українського війська

На питання про те, скільки у Росії є таких авіабомб, Владислав Селезньов відповів так: "Радянський Союз планував воювати зі всім світом, тому застарілої зброї в своєму арсеналі ворог має чимало. Якщо артилерійські боєприпаси він вже досить серйозно витратив, то ФАБи використовувались не так активно".

За словами експерта, саме російські КАБи наразі є серйозним викликом для українського війська.

"Зараз це серйозний виклик, з яким потрібно щось робити. Один з варіантів пропонує австрійський експерт Том Купер. Він каже про те, що, можливо, варто спрямовувати українські дрони-камікадзе не по об’єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації, а на російські військові літовища, де знаходяться літаки-носії тих самих КАБів. Літовища знаходяться на відстані 150-300 км від лінії боєзіткнення. Тобто в радіусі бойового застосування дронів. Мабуть, в першу чергу варто руйнувати ті літаки", - припускає Владислав Селезньов.

Експерт уточнює, що знищити КАБ під час її польоту практично неможливо: "Вона відносно невелика, зі стрелької зброї її не збити. Поцілити по ній ракетою? У бомби немає теплового носія".

Зараз найбільше потерпає прикордоння

За офіційними даними, останніми тижнями від КАБів потерпають прикордонні території України.

"Що стосується активного використання КАБів по території Сумської області, то очевидно, що ворог намагається реалізувати план Путіна щодо випаленої землі. Тому і гатить по нашому прикордонню, системно і методично перетворюючи його на випалену землю чи "санітарну зону", про яку говорить Путін", - каже Селезньов.

За його словами, головне призначення цих бомб – знищення командних пунктів, пунктів управління та зв’язку.

"Вони є найбільш потужним та універсальним засобом для знищення фортифікацій. Варто зазначити, що фактично жодна польова фортифікаційна споруда наврядчи витримає пряме влучання, наприклад, КАБ 1500", - резюмує експерт.

Російська бойова авіація поки що домінує в небі

Винищувачі російської армії активно застосовують по позиціях ЗСУ на лінії бойового зіткнення та у прифронтових районах керовані авіаційні бомби. Від початку 2024 року, а саме за 77 діб літаки противника скинули на позиції українських воїнів понад 3500 авіабомб, що у 16 разів більше порівнюючи з 2023 роком.

"Переламати домінування росіян у повітряній війні мають довгоочікувані F-16, що підвищить можливості Сил оборони України на землі. Але наразі ситуація така, що у нас ще немає F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань з відсічі агресору", – повідомляв "Укрінформу" генерал-лейтенант ЗСУ, заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Раніше повідомлялось про те, якою була масована атака на Київ.

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