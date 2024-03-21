"Ховаються навіть у болотах": пілоти дронів розповіли про тактику та наступ окупантів на фронті

Окупанти по кілька разів на день штурмують Лиманський напрямок фронту. Сунуть, як піхотою, так і важкою технікою. Не припиняються інтенсивні бої й у Серебрянському лісництві. Щоправда, нашим військовим - наступальні зазіхання окупантів тут вдалося суттєво охолодити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

У Серебрянському лісі воюють також пілоти ударних дронів “Хартії” - 13-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії.

"Під*ри стали менше під'їжджати до своїх позицій на машинах. На своїх “буханках”. Тому, що FPV - артилерія - всі активно працюють, всі стараються", - каже “Зіпо”, пілот РУБАК 13 БрОП НГУ “Хартія”.

Водночас ворог не шкодує артилерійських снарядів і час до часу - пробує атакувати піхотою. Час до часу вперед сунуть ворожі танки.

FPV-дрон

"Вони беруть танк, сідають на нього і влітають до наших пацанів окоп", - каже "Зіпо".

Аби тих спроб було якнайменше, каже “Поттер”, вони з побратимами - і роблять, старт за стартом, у бік окупаційних укріплень. У них є боєприпаси і проти російської техніки, і для руйнування - укріплень окупантів. Та найбільше, останнім часом, екіпаж полює на ворожих солдатів.

"Ми працювали, коли піхота йде. Вони нас метрів за 300 чують і починають бігти в ліс, там в болото лягати. Так, щоб їх не було видно. І вже туди влітаю, а там - як повезе", - каже “Поттер”, пілот РУБАК 13 БрОП НГУ “Хартія”.

Воїни "Хартії" кажуть, що хотіли бути пілотами дронів та ліквідовувати окупантів, які прийшли вбивати українців. Окрім знищеного ворожого бліндажа екіпаж “Хартії” поцілив FPV дронами у дві піші групи окупантів. Штурмів на ділянці відповідальності підрозділу, цього дня - не було.

FPV-дрон

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Нагадаємо, подробиці трагедії у 128-й бригаді і чи може командир відправляти на смерть бійця.

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