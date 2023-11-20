Ховаються по підвалах, щоб не їхати: як на Донеччині відбувається примусова евакуація

У прифронтових районах Донецької області триває примусова евакуація, проте деякі батьки не поспішають вивозити звідти дітей та ховаються.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Хоцянівської.

ТСН разом зі спецпідрозділом "Білі янголи" поїхала у прилеглі до лінії фронту населені пункти Торецької громади. Там триває примусова евакуація дітей. Екіпаж їде перевірити деякі адреси, там досі можуть жити родини із дітьми

В Торецькій громаді вже майже два роки немає опалення, газу та води. Матір двох дітей шукають вже не один день. Її бачили в місті, але від поліції вона переховується. Загалом у громаді і досі залишається 76 дітей.

"Білі янголи"

Раїса - мати трьох дітей, каже, вже була за кордоном і тепер їхати нікуди не хоче. У подвір'ї чимале господарство – коні, віслюк та корова. Екіпаж вже не раз приходив до неї, проте жінка – категорична. Вона заявляє, що її діти у "безпеці".

Мати трьох дітей, яка не хоче їхати

Антон вже більше року переконує людей виїхати з небезпечних районів. Родом він із Бахмута. Він до останнього евакуював звідти цивільних. Каже, як ніхто знає, наскільки важливо виїхати вчасно.

"У Бахмуті теж вмовляли. Вони від нас по підвалах ховалися, тікали. Наслідки цього були не дуже. Мало хто вижив", - каже член екіпажу "Білі янголи" Антон Пронь.

Примусова евакуація

Чоловік каже, що їм надходять різні запити, зокрема про евакуацію хворих.

Відомо, що у Торецькій громаді вже загинуло шестеро дітей. Начальниця служби у справах дітей Торецької військової адміністрації Тетяна Никонова запевняє, евакуація безкоштовна, родинам пропонують житло до закінчення бойових дій та допомагають із працевлаштуванням. Вона додає, що деякі батьки погоджуються виїхати лише тоді, коли їхніх дітей поранять.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 19 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, як відбувається евакуація з прифронтових районів Харківщини.

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