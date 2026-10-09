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Графіки відключення світла 10 жовтня: коли та де не буде електроенергії
У Києві та низці областей України діятимуть графіки відключення світла. Коли вимикатимуть електроенергію та де перевірити розклад — читайте далі.
У суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.
ТСН зібрав інформацію про те, у яких саме областях діятимуть обмеження та за яким розкладом.
Графіки відключення світла в Києві
У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:
Група 1: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 3: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 4: 12:00-15:30
Група 5: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 6: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 7: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 9: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 10: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 11: 15:00-18:30
Група 12: 15:00-18:30
Група 13: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 15: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 16: 12:00-15:30
Група 17: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 18: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 19: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 21: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 22: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 23: 15:00-18:30
Група 24: 15:00-18:30
Група 25: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 27: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 28: 12:00-15:30
Група 29: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 30: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 31: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 33: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 34: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 35: 15:00-18:30
Група 36: 15:00-18:30
Група 37: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 39: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 40: 12:00-15:30
Група 41: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 42: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 43: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 45: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 46: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 47: 15:00-18:30
Група 48: 15:00-18:30
Група 49: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 51: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 52: 12:00-15:30
Група 53: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 54: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 55: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 57: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 58: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 59: 15:00-18:30
Група 60: 15:00-18:30
Графіки відключення світла на Київщині
На Київщині 10 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:
Графіки відключення світла на Сумщині
На Сумщині 10 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:
Графіки відключення світла на Харківщині
У суботу, 10 жовтня, від 15:00 до 23:59 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Наразі відомо про такі графіки:
1.1 17:30-21:00
1.2 17:30-21:00
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 21:00-24:00
3.2 21:00-24:00
4.1 21:00-22:00
4.2 21:00-24:00
5.1 15:00-17:30
5.2 15:00-17:30
6.1 15:00-17:30
6.2 17:00-18:00
Графіки відключення світла на Полтавщині
На Полтавщині 10 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
Графіки відключення світла на Житомирщині
Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», від 00:00 до 24:00 на Житомирщині 10 жовтня застосують такі графіки відключення:
Графіки відключення світла на Черкащині
10 жовтня від 00:00 до 24:00 на Черкащині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:
1.1 10:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
1.2 06:00 — 08:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
4.2 16:00 — 18:00
5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
6.1 15:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.2 06:00 — 08:00, 15:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
Графіки відключення світла на Чернігівщині
На Чернігівщині 10 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, через російські обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла.
Раніше ми писали, що Росія щодня атакує енергооб’єкти Києва та центральних областей. Сергій Корецький розкрив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, а до відновлення залучають додаткові ресурси та допомогу партнерів.
До слова, «Укренерго» пояснило причини відключень світла в окремих областях.