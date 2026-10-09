ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1127
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключення світла 10 жовтня: коли та де не буде електроенергії

У Києві та низці областей України діятимуть графіки відключення світла. Коли вимикатимуть електроенергію та де перевірити розклад — читайте далі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Графіки відключення світла в Україні

Графіки відключення світла в Україні

У суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.

ТСН зібрав інформацію про те, у яких саме областях діятимуть обмеження та за яким розкладом.

Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

Група 1: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 3: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 4: 12:00-15:30
Група 5: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 6: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 7: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 9: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 10: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 11: 15:00-18:30
Група 12: 15:00-18:30
Група 13: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 15: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 16: 12:00-15:30
Група 17: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 18: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 19: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 21: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 22: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 23: 15:00-18:30
Група 24: 15:00-18:30
Група 25: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 27: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 28: 12:00-15:30
Група 29: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 30: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 31: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 33: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 34: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 35: 15:00-18:30
Група 36: 15:00-18:30
Група 37: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 39: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 40: 12:00-15:30
Група 41: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 42: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 43: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 45: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 46: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 47: 15:00-18:30
Група 48: 15:00-18:30
Група 49: 08:00-11:30, 18:00-21:30
Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30
Група 51: 09:00-12:30, 18:00-22:00
Група 52: 12:00-15:30
Група 53: 12:00-15:30, 21:00-24:00
Група 54: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 55: 00:00-00:30, 18:00-21:30
Група 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30
Група 57: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 58: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 59: 15:00-18:30
Група 60: 15:00-18:30

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 10 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 10 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині 10 жовтня

Графіки відключення світла на Сумщині 10 жовтня

Графіки відключення світла на Харківщині

У суботу, 10 жовтня, від 15:00 до 23:59 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Наразі відомо про такі графіки:

1.1 17:30-21:00
1.2 17:30-21:00
2.1 17:30-21:00
2.2 17:30-21:00
3.1 21:00-24:00
3.2 21:00-24:00
4.1 21:00-22:00
4.2 21:00-24:00
5.1 15:00-17:30
5.2 15:00-17:30
6.1 15:00-17:30
6.2 17:00-18:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 10 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині 10 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Полтавщині 10 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», від 00:00 до 24:00 на Житомирщині 10 жовтня застосують такі графіки відключення:

Графіки відключення світла на Житомирщині 10 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині 10 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині

10 жовтня від 00:00 до 24:00 на Черкащині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

1.1 10:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
1.2 06:00 — 08:00, 20:00 — 22:00
2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
4.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
4.2 16:00 — 18:00
5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
6.1 15:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
6.2 06:00 — 08:00, 15:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 10 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графіки відключення світла на Чернігівщині 10 жовтня

Графіки відключення світла на Чернігівщині 10 жовтня

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, через російські обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла.

Раніше ми писали, що Росія щодня атакує енергооб’єкти Києва та центральних областей. Сергій Корецький розкрив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, а до відновлення залучають додаткові ресурси та допомогу партнерів.

До слова, «Укренерго» пояснило причини відключень світла в окремих областях.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie