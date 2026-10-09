Графіки відключення світла 10 жовтня: коли та де не буде електроенергії

Графіки відключення світла в Україні

Реклама

У суботу, 10 жовтня, у кількох регіонах України застосовуватимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть упродовж усього дня.

ТСН зібрав інформацію про те, у яких саме областях діятимуть обмеження та за яким розкладом.

Реклама

Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

Реклама

Група 1: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 3: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 4: 12:00-15:30

Група 5: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 6: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 7: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 8: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 9: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 10: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 11: 15:00-18:30

Група 12: 15:00-18:30

Група 13: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 15: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 16: 12:00-15:30

Група 17: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 18: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 19: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 20: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 21: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 22: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 23: 15:00-18:30

Група 24: 15:00-18:30

Група 25: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 27: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 28: 12:00-15:30

Група 29: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 30: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 31: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 32: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 33: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 34: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 35: 15:00-18:30

Група 36: 15:00-18:30

Група 37: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 39: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 40: 12:00-15:30

Група 41: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 42: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 43: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 44: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 45: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 46: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 47: 15:00-18:30

Група 48: 15:00-18:30

Група 49: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 51: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 52: 12:00-15:30

Група 53: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 54: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 55: 00:00-00:30, 18:00-21:30

Група 56: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 57: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 58: 06:00-09:30, 21:00-24:00

Група 59: 15:00-18:30

Група 60: 15:00-18:30

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 10 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 10 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 10 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині 10 жовтня

Графіки відключення світла на Харківщині

У суботу, 10 жовтня, від 15:00 до 23:59 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Наразі відомо про такі графіки:

Реклама

1.1 17:30-21:00

1.2 17:30-21:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 21:00-24:00

3.2 21:00-24:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-24:00

5.1 15:00-17:30

5.2 15:00-17:30

6.1 15:00-17:30

6.2 17:00-18:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 10 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині 10 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», від 00:00 до 24:00 на Житомирщині 10 жовтня застосують такі графіки відключення:

Графіки відключення світла на Житомирщині 10 жовтня / © скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині

10 жовтня від 00:00 до 24:00 на Черкащині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

Реклама

1.1 10:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

1.2 06:00 — 08:00, 20:00 — 22:00

2.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00

3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

4.2 16:00 — 18:00

5.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 15:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.2 06:00 — 08:00, 15:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 10 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графіки відключення світла на Чернігівщині 10 жовтня

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, через російські обстріли енергосистеми України енергетики змушені були запровадити 9 жовтня екстрені та аварійні відключення світла.

Раніше ми писали, що Росія щодня атакує енергооб’єкти Києва та центральних областей. Сергій Корецький розкрив, що ремонтні бригади працюють цілодобово, а до відновлення залучають додаткові ресурси та допомогу партнерів.

До слова, «Укренерго» пояснило причини відключень світла в окремих областях.

Новини партнерів