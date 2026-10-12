Графіки відключення світла 13 жовтня: у яких областях діятимуть обмеження (оновлено)

Графіки відключення світла / © ТСН

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Доповнено додатковими матеріалами

В Україні знову вимушено застосовують графіки відключення електроенергії. У вівторок, 13 жовтня, світло вимикатимуть майже протягом усієї доби.

ТСН зібрав інформацію про те, у яких саме областях діятимуть обмеження та за яким розкладом.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

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Група 1: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 2: 14:00-17:30

Група 3: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 4: 15:00-18:30, 23:00-24:00

Група 5: 16:00-19:30

Група 6: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 7: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Група 8: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 9: 09:00-12:30

Група 10: 19:00-22:30

Група 11: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 12: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 13: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 14: 14:00-17:30

Група 15: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 16: 15:00-18:30, 23:00-24:00

Група 17: 16:00-19:30

Група 18: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 19: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Група 20: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 21: 09:00-12:30

Група 22: 19:00-22:30

Група 23: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 24: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 25: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 26: 14:00-17:30

Група 27: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 28: 15:00-18:30, 23:00-24:00

Група 29: 16:00-19:30

Група 30: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 31: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Група 32: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 33: 09:00-12:30

Група 34: 19:00-22:30

Група 35: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 36: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 37: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 38: 14:00-17:30

Група 39: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 40: 15:00-18:30, 23:00-24:00

Група 41: 16:00-19:30

Група 42: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 43: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Група 44: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 45: 09:00-12:30

Група 46: 19:00-22:30

Група 47: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 48: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 49: 12:00-15:30, 21:30-24:00

Група 50: 14:00-17:30

Група 51: 14:00-17:30, 23:00-24:00

Група 52: 15:00-18:30, 23:00-24:00

Група 53: 16:00-19:30

Група 54: 00:00-00:30, 08:00-11:30, 17:00-20:30

Група 55: 06:00-09:30, 17:00-20:30

Група 56: 08:00-11:30, 18:00-21:30

Група 57: 09:00-12:30

Група 58: 19:00-22:30

Група 59: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Група 60: 11:00-14:30, 20:00-23:30

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 13 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 13 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Харківщині

У вівторок, 13 жовтня, від 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).

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Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 19:00-22:00

1.2 19:00-22:00

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00

3.1 22:00-24:00

3.2 22:00-24:00

4.1 12:00-15:30

4.2 12:00-15:30

5.1 не вимикається

5.2 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

6.2 15:30-19:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 13 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 13 жовтня від 06:00 до 24:00 на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

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1.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

1.2 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00

2.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

2.2 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.1 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.1 06:00 — 08:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.2 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

5.1 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

5.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

6.1 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Житомирщині

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», на Житомирщині 16 жовтня застосують такі графіки відключення:

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 13 жовтня застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у частині регіонів України у вівторок, 13 жовтня, запровадять відключення електроенергії.

Раніше ми писали, що від початку жовтня у кількох областях України регулярно вимикають світло населенню і бізнесу. Водночас загального дефіциту електроенергії у країні немає, а виробництво сонячної та вітрової енергії місцями навіть доводиться обмежувати. Попри це відключення однаково залишаються вимушеним заходом.

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