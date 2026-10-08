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Графіки відключення світла 8 жовтня: у яких областях не буде електроенергії (оновлено)
У низці областей України 8 жовтня світло відключатимуть протягом усієї доби. Де саме діятимуть графіки та коли не буде електроенергії — читайте далі.
В Україні 8 жовтня у низці областей діятимуть цілодобові графіки відключення електроенергії. Це відбувається через те, що російські обстріли пошкодили енергетичні об’єкти.
ТСН зібрав графік відключення світла по областях.
Графіки відключення світла в Києві
У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий».
Наразі відомо, що 8 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії від 00:00 до 23:59:
Група 1: 15:00-18:30
Група 2: 00:00-00:30, 18:00-22:00
Група 3: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Група 4: 03:00-06:30, 18:00-21:30
Група 5: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 6: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Група 7: 09:00-12:30
Група 8: 09:00-12:30
Група 9: 12:00-15:30
Група 10: 12:00-15:30
Група 11: 15:00-18:30
Група 12: 15:00-18:30
Група 13: 15:00-18:30
Група 14: 00:00-00:30, 18:00-22:00
Група 15: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Група 16: 03:00-06:30, 18:00-21:30
Група 17: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 18: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Група 19: 09:00-12:30
Група 20: 09:00-12:30
Група 21: 12:00-15:30
Група 22: 12:00-15:30
Група 23: 15:00-18:30
Група 24: 15:00-18:30
Група 25: 15:00-18:30
Група 26: 00:00-00:30, 18:00-22:00
Група 27: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Група 28: 03:00-06:30, 18:00-21:30
Група 29: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 30: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Група 31: 09:00-12:30
Група 32: 09:00-12:30
Група 33: 12:00-15:30
Група 34: 12:00-15:30
Група 35: 15:00-18:30
Група 36: 15:00-18:30
Група 37: 15:00-18:30
Група 38: 00:00-00:30, 18:00-22:00
Група 39: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Група 40: 03:00-06:30, 18:00-21:30
Група 41: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 42: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Група 43: 09:00-12:30
Група 44: 09:00-12:30
Група 45: 12:00-15:30
Група 46: 12:00-15:30
Група 47: 15:00-18:30
Група 48: 15:00-18:30
Група 49: 15:00-18:30
Група 50: 00:00-00:30, 18:00-22:00
Група 51: 00:00-03:30, 18:00-21:30
Група 52: 03:00-06:30, 18:00-21:30
Група 53: 06:00-09:30, 21:00-24:00
Група 54: 07:00-09:30, 21:00-24:00
Група 55: 09:00-12:30
Група 56: 09:00-12:30
Група 57: 12:00-15:30
Група 58: 12:00-15:30
Група 59: 15:00-18:30
Група 60: 15:00-18:30
Графіки відключення світла на Київщині
На Київщині 8 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:
Графіки відключення світла на Сумщині
На Сумщині 8 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:
Графіки відключення світла на Харківщині
У четвер, 8 жовтня, від 00:00 до 23:59 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 13:00-16:30
1.2 13:00-16:30
2.1 15:00-16:30
2.2 02:30-06:00
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30; 16:30-20:00
4.2 06:00-09:30
5.1 20:00-23:30
5.2 20:00-23:30
6.1 00:00-02:30; 10:00-13:00; 20:00-22:00
6.2 10:00-13:00
Графіки відключення світла на Полтавщині
На Полтавщині 8 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:
Графіки відключення світла на Чернігівщині
На Чернігівщині 8 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:
Графіки відключення світла на Житомирщині
На Житомирщині 8 жовтня за вказівкою «Укренерго» протягом усієї доби діятимуть такі графіки відключення світла:
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, «Укренерго» повідомило про погодинні відключення електроенергії 8 жовтня. Обмеження для споживачів можуть діяти протягом усієї доби.
Раніше ми писали, що в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.
Раніше ми повідомляли про оновлені графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 7 жовтня.