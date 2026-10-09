Графіки відключення світла 9 жовтня: коли і де не буде електроенергії (оновлено)

Відключення світла / © ТСН.ua

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У п’ятницю, 9 жовтня, у кількох регіонах України діятимуть цілодобові графіки відключення світла. Перебої з електропостачанням триватимуть упродовж усієї доби.

ТСН зібрав подробиці, у яких саме областях будуть відключення світла та за якими графіками.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий».

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Наразі відомо, що 9 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла від 00:00 до 23:59 (за умови скасування екстрених відключень):

Група 1: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 2: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 3: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Група 4: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 5: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Група 6: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Група 7: 12:00-15:30

Група 8: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 9: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 10: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 11: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Група 12: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 13: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 14: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 15: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Група 16: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 17: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Група 18: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Група 19: 12:00-15:30

Група 20: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 21: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 22: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 23: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Група 24: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 25: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 26: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 27: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Група 28: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 29: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Група 30: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Група 31: 12:00-15:30

Група 32: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 33: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 34: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 35: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Група 36: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 37: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 38: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 39: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Група 40: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 41: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Група 42: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Група 43: 12:00-15:30

Група 44: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 45: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 46: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 47: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Група 48: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 49: 00:00-03:30, 18:00-21:30

Група 50: 09:00-12:30, 18:00-21:30

Група 51: 00:00-02:00, 18:00-21:30

Група 52: 09:00-12:30, 18:00-22:00

Група 53: 03:00-06:30, 21:00-24:00

Група 54: 05:00-06:30, 21:00-24:00

Група 55: 12:00-15:30

Група 56: 12:00-15:30, 21:00-24:00

Група 57: 00:00-00:30, 06:00-09:30, 15:00-18:30

Група 58: 00:00-00:30, 15:00-18:30

Група 59: 08:00-11:00, 15:00-18:30

Група 60: 06:00-09:30, 15:00-18:30

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 9 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині 9 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині 9 жовтня / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 9 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

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Графіки відключення світла на Сумщині 9 жовтня

Графіки відключення світла на Чернігівщині

На Чернігівщині 9 жовтня теж запроваджують графіки відключення світла. Наразі відомо про такі ГПВ:

Графіки відключення світла на Чернігівщині 9 жовтня

Графіки відключення світла на Черкащині

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 9 жовтня від 00:00 до 24:00 на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1 05:00 — 07:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

1.2 05:00 — 07:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

2.1 09:00 — 11:00, 17:00 — 19:00

2.2 07:00 — 09:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00

3.1 03:00 — 05:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

3.2 01:00 — 03:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 21:00

4.1 08:00 — 10:00, 17:00 — 19:00

4.2 07:00 — 09:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

5.1 09:00 — 11:00, 17:00 — 19:00, 23:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 10:00 — 12:00, 19:00 — 21:00

6.1 01:00 — 02:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 01:00, 11:00 — 13:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключення світла на Харківщині

У п’ятницю, 9 жовтня, від 00:00 до 23:59 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

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1.1 10:00-13:30; 20:30-22:00

1.2 02:00-03:00; 11:00-13:30; 20:30-24:00

2.1 00:00-02:00; 10:00-11:00; 20:30-24:00

2.2 00:00-02:00; 10:00-11:00; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 03:00-05:00; 13:30-17:00

4.1 05:00-06:30; 15:00-17:00

4.2 05:00-06:30; 15:00-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:30

5.2 08:00-10:00; 17:00-20:30

6.1 06:30-08:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 9 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині 9 жовтня / © скриншот

Графіки відключення на Житомирщині

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», від 00:00 до 24:00 на Житомирщині застосовуватимуться заходи з обмеження споживання електроенергії:

Графіки відключення на Житомирщині

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні 9 жовтня у низці областей вимушено запровадять графіки відключень електроенергії.

Раніше ми писали, що в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.

Також ми писали, що графіки обмежень електропостачання, які вже запроваджено в деяких регіонах України, свідчать про серйозність проблеми з відсутністю світла взимку.

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