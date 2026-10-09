Ситуація у Києві / © Associated Press

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Інтенсивність російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Києва та Київської області суттєво зросла впродовж двох останніх діб, і через це світло стали відключати частіше. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Зокрема, внаслідок атак діють графіки погодинних відключень на лівому березі Києва та аварійні відключення — на правому. Енергетики наразі працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію.

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Збої в русі міського транспорту та альтернативні маршрути

Відсутність електроенергії зупиняє й київський транспорт. Зокрема, в Оболонському, Подільському та Святошинському районах через знеструмлення не курсують трамваї та тролейбуси.

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У київській владі запевняють: на випадок можливих тривалих відключень електроенергії планують вивести на маршрути додаткові автобуси, які дублюватимуть рух.

«Основна причина — це посилення інтенсивності обстрілів енергооб’єктів. Якщо ми будемо бачити, що на тривалий термін якісь маршрути у нас, грубо кажучи, вилітають, відповідно, вони будуть дублюватися автобусними маршрутами. Така практика у нас застосовувалася уже в минулі роки, так і буде, якщо це буде необхідно», — пояснює в.о. першого заступника голови КМДА.

Подавання води за зниженим тиском та будівництво електростанцій

Серед основних наслідків дефіциту електроенергії у столиці і перебої з водопостачанням. Наразі правий берег, а саме Солом’янський, Святошинський, Голосіївський і Шевченківський райони, працює на зниженому тиску подавання води.

У КМДА додають: об’єкти невеликої потужності вже забезпечили генераторами, а от об’єкти з великим споживанням потребують резервних електропідстанцій, які зараз перебувають у процесі будівництва. Третина робіт наразі вже виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року.

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У разі тривалих відключень світла влада розглядає варіанти, коли населення забезпечуватимуть водою зі свердловин і бюветів, які спеціальні бригади підключатимуть до генераторів.

«Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання загалом забезпечено 27 мегават резервного живлення, а зараз йдеться про будівництво спеціальних електростанцій великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегават потужності саме електростанцій, які забезпечують цю потужність, перебувають у стадії реалізації. За умови фінансування (відповідно, зараз є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості) цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено», — зазначає Петро Пантелеєв.

Підготовка до опалювального сезону та пересувні котельні

Київ готовий до опалювального сезону, але його початок визначатиметься згідно з температурними показниками та погодними умовами — у разі настання середньодобової температури у 8 градусів тепла.

У міській владі кажуть, що традиційно трохи раніше опалювати розпочнуть лікарні та заклади соціальної сфери, а вже згодом — й інших споживачів. Усі базові об’єкти, які забезпечують місто теплом (зокрема ТЕЦ), підготовлені до зимового сезону, водночас усе залежатиме від російських обстрілів.

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У разі критичних ситуацій Київ готовий розгорнути резервні джерела опалення — пересувні котельні. Також будуються резервні системи великої потужності.

«Будується інфраструктура резервної системи теплопостачання. Загалом маємо план будівництва 13 об’єктів потужністю приблизно 1600 МВт. Ці проєкти розраховані до кінця року. Це достатньо складні технологічні проєкти будівництва нових джерел теплопостачання, захищених саме для того випадку, якщо базові об’єкти будуть зруйновані. Це перше. Друге — в кожному районі облаштовані опорні пункти обігріву та незламності, які будуть обігріватися», — підсумував посадовець.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Раптовий параліч Києва: до чого терміново готують містян?

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