Грають на бізнес-інстинктах Трампа: політолог про справжню мету переговорів для РФ

Путін і Трамп / © Getty Images

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Кремль «грає» на бізнес-інстинктах Дональда Трампа та його оточення, щоб використовувати США на свою користь.

Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua

На думку Фесенка, росіяни через Віткоффа передають Трампу, що готові домовлятися для того, щоб президент США «не зірвався з переговорного гачка».

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«Путін хоче продовжувати війну, для нього пріоритет — посилення війни проти України. Ми це бачимо в Сумах, Кривому Розі та в активізації бойових дій на фронті. Але він хоче зберігати і переговорну лінію з Трампом», — пояснює експерт.

За словами політолога, є ознаки того, що російська сторона в нинішній ситуації просто використовує США.

«Офіційна позиція США сформульована Держдепартаментом — насамперед треба домовитися про припинення вогню. Все інше потім. Але те, що озвучував Віткофф — там, навпаки, там про бізнес. Путін і Дмитрієв (спецпредставник Путіна — Ред.) використовують те, що Віткофф — бізнесмен», — припускає Фесенко.

Він додає: «Вони, росіяни, хочуть грати на бізнес-інстинктах і самого Трампа, мовляв, давайте передусім домовлятися про бізнес, у нас цілий портфель привабливих інвестиційних проєктів. А про війну — потім».

Раніше президент Володимир Зеленський звинуватив представника Трампа Стіва Віткоффа в обговореннях «поза своєю компетенцією».