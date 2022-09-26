Храм, який ми могли втратити: як відновлювали Андріївську церкву

Андріївська церква - одна з найвідоміших українських пам’яток отримала одну з найпрестижніших премій Europa Nostra у номінації «збереження пам’яток»

Нині важко повірити, що храм, який є однієї з візитівок української столиці, п’ятнадцять років тому ми могли втратити.

Про це пише ТСН.

Вона одна з візитівок української столиці. Її можна побачити здалеку та впізнати навіть за силуетом. І сьогодні складно уявити - що ще 15 років тому ми могли її втратити.

Директор заповідника Софія Київська Неля Куковальська – пригадує 2007 рік. Саме тоді моніторинг стану відомої на весь світ Андріївської церкви та пагорбу під нею показав – ситуація критична.

Храм тоді орендували священники української автокефальної церкви. У дорогоцінних інтер’єрах вони сотнями палили свічки і забивали цвяхи у іконостас Растреллі. На прохання звільнити церкву через аварійний стан не реагували

Скандал між церковниками та музейниками – дійшов до уряду.

Одразу ж почалися – термінові, надзвичайно складні роботи.

У пагорб, на якому стоїть Андріївська, вбили сотню паль на яких закріпили жорсткий бетонний пояс. На нього натягнули кілька шарів сітки та ґрунтів і завдяки цьому сформували під ним – складну систему гідроізоляції та водовідведення. Зверху, з-під самої церкви, вичистили – залишки струхлявілого фундаменту і сформували – корсет з бетону.

Коли роботи з укріплення церкви завершили – за роботу взялися реставратори та художники.

Аби відвідувачі – могли побачити Андрія, реставратори – знесли тамбур, що був побудований за радянської доби. А щоб дізнатися, якими Растреллі задумав – стіни, з них довелося скальпелем зняти тринадцять шарів фарби.

Майстри працювали на висоті у 27 метрів

Справжню Андріївську відновлювали – сантиметр за сантиметром.

Врешті, після понад десяти років робіт храм – відкрився, богослужінням – двома мовами.

Нині там проходять служби – Вселенського Патріархату. Вони не припинялися навіть під час бойових дій на столичних околицях. За півтора року після відкриття Андріївську відвідали вже – майже 100 тисяч людей. Майстри, які фактично повернули Києву його візитівку дають гарантію - воно простоїть як мінімум ще 300 років.

Нагадаємо, що на сенсаційну знахідку наштовхнулися реставратори Андріївської церкви, коли розбирали престол у вівтарі.

Найкраща в Європі: Андріївська церква отримала премію Європа Ностра