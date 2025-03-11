Хрещення, причастя та сповідь онлайн: які дистанційні послуги пропонує вірянам церква

Онлайн-технології для багатьох роблять віру доступнішою. Особливо це актуально для українців, які через війну та безпекову ситуацію в країні не завжди можуть особисто відвідати храм.

Які дистанційні послуги пропонує вірянам церква і що при цьому вже встигло спричинити обурення, кореспондентка ТСН Карина Вакарєва розповіла у сюжеті.

У січні цьогоріч подібні заголовки у ЗМІ викликали хвилю обурень. Мовляв, панотці вже пропонують хрестити дітей по відеозв'язку. Щоб, без зайвих клопотів. Такі формулювання журналістів образили священників.

Які дистанційні послуги пропонує вірянам церква / Скриншот із відео ТСН





“Це не так, що вся родина поза церквою і вони тільки бачать священника – це неможливо. У церкві всі таїнства над людиною здійснюються особисто”, – каже насельник Михайлівського золотоверхого собору Ієромонах Рафаїл.



Із панотцем, який утрапив у скандал, коментуючи так зване "дистанційне хрещення" нам особисто поговорити не вдалося. Той пояснив телефоном – малося на увазі зовсім не те. Виняток церква робить лише для когось із хрещених батьків, якщо він чи вона на фронті або ж за кордоном через безпекову ситуацію в країні.

Які дистанційні послуги пропонує вірянам церква / Скриншот із відео ТСН

“Хто відсутній, може через когось з родичів просто теж слухати, бачити це таїнство і потім брати участь у вихованні дитини”, – каже Ієромонах Рафаїл.

Ієромонах Рафаїл / Скриншот із відео ТСН





Наперед одразу скажу: причастя та сповідь онлайн також неможливі.



“Гаджети не застраховані від того, що коли ви щось розкажете – не почує це хтось інший. І тому таїнство сповіді якраз передбачає ваше спілкування з Богом – священник тут виступає в ролі друга, який рекомендує, радить, який також бореться з гріхами і може підказати правильний напрямок”, – каже протоієрей православної церкви України Михайло Омелян.

Михайло Омелян / Скриншот із відео

Із розвитком цифрових технологій люди все частіше шукають підтримки не лише у храмі, а й віртуально. І там, де канони не забороняють – церква адаптується під потреби вірян. Наприклад, подати онлайн-записку за здоров'я чи спокій рідних, віртуально поспілкуватися зі священником чи глянути трансляцію Літургії.



Пандемія ковіду сильно змінила звичні церковні обряди.



19 квітня 2020-го. Великдень. Храми зачинили на карантин. Тоді я вперше з батьками дивилася пасхальну службу в Інтернеті. А наш святковий кошик освятили дистанційно.



Нині ж проповіді онлайн регулярно дивиться кожен 5-ий християнин, пише Дослідницький центр "П'ю Рісьорч" у Вашингтоні. А інновації допомагають церкві швидше поширювати свої ідеї.



Отець Михайло Омелян показує нам відео зі свого тік-тока, яке зібрало понад мільйон переглядів.



“Якщо, наприклад, взяти територію храму, то ми розуміємо, що він би не умістив таку кількість. Тому це проповідь на велику, широку аудиторію”, – каже він.



Упродовж останніх чотирьох років ПЦУ активно використовує цифрові технології. Так з'явився застосунок "Моя церква". У чаті через додаток можна поговорити зі священником. Дізнатися, яке сьогодні релігійне свято.



А ще знайти найближчий до вас храм Православної церкви України.



“Ми внесли близько семи тисяч у застосунок. Тому в нас ще є велике поле праці. Оскільки храми доєднуються щоденно”, – каже Михайло Омелян.



Аудіомолитви теж популярні, каже отець Михайло. Ранкові, вечірні, а з початком повномасштабної війни ще й молитви за Україну.

“Блаженніший митрополит Епіфаній записав свій голос. І якраз ви можете чути у застосунку "Моя церква" молитви, які він читає”, – розповідає Михайло Омелян.

“Часто в нас якісь гастролі. Ти не завжди із собою можеш молитовник возити. Відкрив собі смартфон і все собі читаєш, помолився. Ніхто не знає, що ти робиш. Щоб дорога пройшла добре, щоб концерт пройшов класно і легко”, – каже вірянин Дмитро Кундеус.



Дмитро Кундеус співає в капелі Ревуцького. У грудні торік вони разом з Артемом Пивоваровим "запалили" Ер-Ріяд під час відкритого тренування боксера Усика.



У застосунок "Моя церква" хлопець заглядає часто.



“У нас церква перейшла на новий календар. І свята змістилися і не завжди ти можеш правильно порахувати тих 13 днів”, – каже вірянин.



А ще "підсадив" на нього свою бабусю.



“Вона часто дивиться онлайн-богослужіння. У зв’язку зі здоров’ям, не завжди має змогу піти в храм”, – розповідає Дмитро Кундеус.

“Але це не виправдовує нас – тих, хто має силу піти до храму, що все-таки треба це робити особисто”, – каже Ієромонах Рафаїл.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі завалився хрест. Віряни панікують – такий знак був перед війною.

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