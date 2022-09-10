Хрестовий похід ЗСУ: що означає новий знак на військовій техніці українських бійців

На військовій техніці ЗСУ дедалі частіше почав з’являтися білий хрест. Відповідний символ у своїх повідомленнях навіть почали використовувати деякі представники влади.

Своєю чергою, українці навіть встигли назвати сам контрнаступ ЗСУ "хрестовим походом українців проти росіян". Тож що означає цей дивний символ і чому ЗСУ використовують його на своїй техніці - у матеріалі ТСН.ua.

Виявляється, у хреста такої форми дуже древня і славетна історія. Рівнокінцевий хрест має назву "катакомбний" або "знамення перемоги".

Відповідний символ з’явився за часів римського імператора Костянтина (306-337 роки нашої ери). За легендою, тоді ще язичнику Костянтину у 312 році перед битвою із своїм суперником Максенцієм, правителем Італії, прийшло видіння Христа: "Під цим знаком переможеш". Тоді він звелів своїм воїнам нанести зображення рівнокінцевого хреста на щити, і здобув пермогу.

Після цього Костянтин дозволив сповідувати християнство в усій Римській імперії. Відтак, цей хрест став символом торжества християнства над язичництвом.

На українських землях білий рівнокінцевий хрест історично вважається хоругвою козацтва. Його зображено, зокрема, на прапорі 1651 року, який зберігається у Стокгольмському музеї.

Фото: Вікіпедія

Фото: Вікіпедія

Такий хрест є і на прапорі гетьмана Богдана Хмельницького.

Підтримують традиції й сучасні українські керівники. Так, очільник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив білий хрест у своєму Телеграмі на знак підтримки масштабного контрнаступу ЗСУ.

"Зимовий похід" у нашій пам‘яті. Осінній похід - справа справжніх героїв. Пам‘ятаємо нашу історію, пам‘ятаємо героїв Армії УНР, "Лицарів Ордену Залізного Хреста". Пам‘ятаємо Перший зимовий похід по тилах "білих" та "червоних". Нашу історію не стерти. Ми переможемо всіх ворогів. "Хрестоносці", - написав Єрмак.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

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