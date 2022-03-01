Хроніка війни: що відбувається в найгарячіших точках України, які атакує Росія (фото, відео)

Хроніка війни: що відбувається в найгарячіших точках України, які атакує Росія (фото, відео)

Повномасштабна війна Росії проти України триває шостий день.

Росія у ніч проти 24 лютого напала на Україну і вше шість днів обстрілює мирні міста нашої держави.

Яка ситуація, в найгарячіших точках України, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Київ та Київська область

Після закінчення переговорів української та російської делегацій, на яких Київ поставив Москві жорсткі умови (зокрема, повне виведення військ з усієї території України), увечері 28 лютого по околицях Києва було завдано удару балістичними ракетами, повідомив у Telegram-каналі Антон Геращенко.

Очільниця міста Васильків Наталія Баласинович повідомила, що внаслідок ракетного обстрілу, який Росія завдала пізно увечері 28 лютого по гуртожитку, загинули двоє людей і троє отримали поранення.

Також мер міста Бровари Ігор Сапожко у Facebook розповів, що на околиці міста скоєно авіаналіт, від якого, за його словами, постраждали шестеро людей.

Натомість, за інформацією КМДА, ніч проти 1 березня у Києві та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами. У місті заборонили продаж алкоголю. Наразі комунальні служби обладнують захисні споруди на в'їздах до Києва.

Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.

У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Усіх небайдужих закликають долучатися до цієї роботи - потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів.

"Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Також 1 березня стало відомо, що захисники України під Києвом підбили два вертольоти окупантів.

Харків

Друге за величиною місто України, Харків, який ще 28 лютого зазнав масованого обстрілу російської артилерії, окупати продовжують обстрілювати і вранці 1 березня 0 08.01.

На Майдан Свободи росіяни завдали жахливого ракетного удару. У цей момент на майдані Свободи були люди, їхали автомобілі. Після нищівного вибуху окупантів все навколо розлетілось вщент.

Голова ОДА Олег Синєгубов підтвердив, що зранку війська РФ атакували центральну площу міста та приміщення Харківської військової адміністрації. Російський окупант продовжує використовувати тяжку зброю та знищувати цивільне населення.

"Наступальні ресурси ворога вичерпуються. Йому нічого не залишається, як отак підступно використовувати повітряну зброю. Перемога все одно буде за нами! Слава Україні", - написав Синєгубов у Telegram-каналі.

У ДСНС уточнили, що військові РФ влучили в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву. Руйнувань зазнали 4-, 5-поверхові житлові будинки.

Через обстріли окупантів рятувальники не можуть потрапити на місце бомбардування та шукати з-під уламків людей. У ДСНС просять харків'ян не покидати укриттів.

У результаті нападу РФ Майдан Свободи у Харкові спустошений; довкола розбиті вікна, розкидані авто та уламки будівель. За даними ДСНС, внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало 6 осіб, з них 1 дитина. Кількість загиблих уточнюється.

Також є інформація, що 1 березня поруч із бомбосховищем у Харкові теж прогримів потужний вибух.

Херсон

Херсон повністю або майже повністю оточений російськими військами, навколо багато російської техніки, окупанти встановлюють там блокпости. Уже є блокпост у Шуменському мікрорайоні міста. Херсонці перекривають дороги чим можуть.

Сьогодні вночі армійці РФ обстріляли село Чорнобаївки. Місцеві кажуть, що є пошкоджені будинки. Проблеми з постачанням продуктів до магазинів почався ще 28 березня. Вода, світло є. Комунальні служби працюють.

Станом на ранок 1 березня у передмісті Херсона поблизу Антонівського мосту дуже небезпечно, бо росіяни обстрілюють авто і забирають в людей телефони.

На мосту поблизу Каховської ГЕС вбито кілька сімей снайперами.

“Жителі ХБК і Шуменського мікрорайону - прохання не виходити на вулицю найближчим часом! Триває бій!” - написав перший заступник голови - керівник виконавчого апарату обласної ради в Херсонській обласній раді Юрій Соболевський.

Донецька область

Станом на ранок 1 березня обстріли російськими окупантами Маріуполя та Волновахи не припиняються, там тривають тяжкі бої між ЗСУ та російськими окупантами. Ці міста перебувають під контролем українських військових.

Запорізька область

Протягом двох діб, 27-28 лютого, російські війська застосували штурмову авіацію та атакували запорізький аеропорт. У різних районах міста лунали сильні вибухи.

Вранці 1 березня в області українська армія продовжує відбивати наступ російсько-окупаційних військ. Як повідомляє голова Запорізької області Олександр Старух, війська окупанта здійснюють перегрупування та готуються до продовження наступу в напрямку Мелітополя, Запоріжжя, Бердянська та Маріуполя.

Ніч проти 1 березня у стратегічно важливому Енергодарі ніч минула спокійно.

Не оголошували повітряну тривогу вночі (вперше від початку цієї війни) й у Запоріжжі, але влада закликає завжди напоготові. Місто працює у штатному режимі. Укриття утримуються у належному стані.

Утім, в Telegram-каналі Василівської громади повідомляється, що уночі російські військові завдавали ударів по передмісті Василівки. Вчора через обстріл згоріли два будинки на вулиці Каховській.

Вранці 1 березня у місті обстріли. Жителів просять залишатися в укриттях.

Щодо Бердянська, там ніч минула спокійно. У значній частині міста немає електрики через проблеми на великих станціях. Наразі фахівці усувають проблеми.

Бердянський хлібобулочний комбінат працює у штатному режимі. У чотирьох районах міста працюватимуть точки продажу хліба.

Є проблеми з інтернет-провайдерами. Доступ до телевежі заблоковано окупантами.

Міська влада повідомила про неможливість скоєння поховань на цвинтарі через розміщення там російських військових.

Сумська область

У Сумській області мер Охтирки Павло Кузьменко повідомив, що місто живе після обстрілу "градами", люди гуртуються, паніки немає, є "холодна злість на ворога". Напередодні вранці влада повідомила теж добрі новини - ЗСУ знищили позиції ворожих "Градів". Поліція разом з теробороною затримали 9 російських солдатів.

Охтирку днем раніше окупанти закидували вакуумними бомбами. Опівдні одна така поцілила у нафтобазу, вона загорілася.

Вранці ж від 9 години в Охтирці відкрилися магазини, які працюватимуть 2-3 години і далі закриються.

"Кожен танк на території України під наглядом, і коли Путін здохне, усіх військових знайдуть - і дуже швидко. Вони будуть покарані", - сказав Кузьменко.