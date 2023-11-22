Хронологія Революції гідності: як усе починалось зі студентського Майдану та переросло у жорстоке побиття

Україна вшановує 10 річницю Революції гідності. Від перших днів це був мирний Майдан молоді за європейські цінності без участі політичних сил. Через євроінтеграційні гасла мітинг назвали - Євромайданом. Українці тоді показали, що готові боротися. І Майдан став рушійною силою на шляху до цілковитого оновлення держави.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

ТСН пропонує згадати події листопада 2013 року, коли влада Януковича відмовилась від євроінтеграції, що спричинило протести.

2013 року Київ на саміті у Вільнюсі має підписати угоду про асоціацію із Євросоюзом. Для цього вже все готово, документ пройшов усі державні інституції. До цієї події - тиждень.

Протест на Майдані

Ранок 21 листопада

Регіональна більшість у Верховній Раді провалює усі закони щодо виходу Юлії Тимошенко з тюрми. А це - одна з умов на шляху до угоди з ЄС. Того дня європосланці ще не виказують песимізм. Та вже пообіді - заява уряду щодо призупинення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У цей час тодішній президент Янукович з був візитом в Австрії.

"Альтернативи європейській інтеграції не існує, можливо є тимчасові складнощі", - заявляє Янукович.

Телевізійна служба новин збирає реакції єврочиновників на зміну курсу України:

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд вбачає в рішенні української влади "руку Москви".

Підлість - саме так українці сприймають ці дії влади і реагують миттєво. На Майдані Незалежності під синьо-жовтими та зірковим прапором Євросоюзу з'являються перші протестувальники.

Вранці наступного дня - тодішній прем'єр Азаров у парламенті наочно показує розворот України в бік Москви і "Митного союзу".

На Майдані - площу від людей хочуть зачистисти підготовкою до нового року. Та на вечір, обурених ще більшає. На Майдані є багато міліції і починається перша штурханина.

Пікет на Майдані

У різних містах України - люди також виходять на площі. Українці вимагають від влади руху у бік ЄС.

24 листопада

Сотня тисяч людей на вулицях Києва. Такої масової ходи столиця не бачила з часів Помаранчевої революції. Мирний протест проти дій уряду - набирає обертів. У Києві - перші сутички перед Кабінетом міністрів.

Попри протести, уряд вже не приховує - угоди не буде. Тоді в різних містах України люди виходять на свої Майдани - Донецьку, Одесі та інших.

У Львові студенти показали свою силу, попри негоду, 20 тисяч молоді вийшли в центр міста. У Києві на Європейській площі - знову сутички. Міліцію і "Беркут" виставили проти мітингувальників.

Пікетувальник

26 листопада

Цей день - початок великих студентських протестів. В "могилянці" збирають підписи за вступ України до ЄС. Загальний кількатисячний студентський мітинг починається в парку Шевченка. Згодом студенти приходять на Майдан.

ЄС і далі каже - підписання угоди про асоціацію ще можливе. Напередодні саміту велелюдний Майдан вимагає підписати угоду про асоціацію.

28 листопада

Янукович приїздить до Вільнюса. Тут на його кортеж очікують пікетувальники із символічною ручкою. Саміт східного партнерства - Україна та ЄС не підписують ані угоди про асоціацію, ані якогось проміжного документу. Янукович просуває ідею тристоронніх переговорів - Україна, ЄС та Росія.

Віктор Янукович

Із цим чиновники ЄС категорично не погоджуються. А господиня саміту - тодішня президентка Литви фактично звинувачує Януковича у прогині перед Москвою.

На Майдані у Києві у той час безліч людей. На площі - правоохоронці. Атмосфера електризується. Тодішній генпрокурор казав, що міліція нікого розганяти не буде. На Майдані залишається група студентів.

30 листопада

У ніч проти 30 листопада з небаченою жорстокістю і підступністю "Беркут" б'є людей на Майдані.

Людей били на землі, вишукували і доганяли вуличками Києва. Поранені і налякані - вони знайшли прихисток у Михайлівському монастирі. Там молодь змогла забарикадуватись від міліції.

Протистояння на Майдані

Того суботнього дня на Михайлівській площі люди почали самоорганізовуватись.

"Побили наших дітей" - так тоді казав кожен українець.

1 грудня українці змінили свою країну. Марш мільйонів у столиці весь центр - у людях. Вони їхали звідусіль, щоб відстояти свою гідність.