Гроші будуть, але не російські: ЄС виділив Україні кошти, задіявши "план Б"

У Брюсселі завершився один з найдраматичніших самітів останніх років. Європейські лідери так і не наважилися передати Києву заморожені активи РФ через спротив Бельгії. Натомість Україна отримає 90 мільярдів євро кредиту з бюджету ЄС.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Складні переговори до 3-ї ранку: чому провалили репарації

Саміт у Брюсселі називали вирішальним. Головною темою мали стати російські гроші — їх планували передати Україні як репараційну позику. Дебати тривали майже до світанку, але «фінансового дива» не сталося.

Головним опонентом передавання активів виступив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Саме в цій країні, у депозитарії Euroclear, зберігається «кремлівська скарбничка» — 185 мільярдів євро. Бельгія побоюється юридичних позовів з боку Москви та фінансового хаосу, тому заблокувала радикальне рішення.

«Кожен може залишити цю залу засідань з переможцем. Я вважаю, що Україна перемогла. Вона отримала передбачуване та надійне фінансування на основі запозичень ЄС… Ми уникли хаосу та розколу», — заявив Барт де Вевер після засідання.

План «Б»: 90 мільярдів євро в обмін на майбутні репарації

Оскільки забрати гроші в агресора зараз не вдалося, Брюссель задіяв запасний план. Україні виділять 90 мільярдів євро кредиту на 2026–2027 роки безпосередньо з бюджету ЄС.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливому нюансі:

«Україна повинна буде повертати цю позику лише після отримання репарацій від Росії».

Це рішення дозволить Україні уникнути бюджетної прірви вже наступної весни. За даними МВФ, на соціальні потреби (пенсії, зарплати медикам і вчителям) Києву потрібно близько 135 мільярдів євро на два роки, і європейська допомога покриє більшу частину цієї суми.

«Три королі» та демарш Орбана

Попри загальний оптимізм єдність ЄС виявилася крихкою. Чехія, Словаччина та Угорщина домоглися права «не скидатися» до загальної скарбнички. Угорський прем’єр Віктор Орбан традиційно не шкодував критики:

«Це надзвичайно погане рішення, яке наближає Європу до війни. Українці ніколи не зможуть повернути цю позику. Тож, власне, це втрачені гроші. Три країни вирішили не брати в цьому участі… Тож ми невинні», — заявив він.

Західна преса теж скептична. Видання Politico вийшло з заголовком: «Європа і далі не хоче платити за порятунок України», а журналіст Рікард Йозвяк іронічно привітав Україну з Різдвом, натякаючи на егоїзм окремих лідерів.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України, який особисто переконував європейців, подякував за результат: «Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність».

Економісти підкреслюють: хоча російські гроші наразі лишаються заблокованими, 90 мільярдів євро — це «рятівне коло», яке не дасть економіці України піти на дно під час війни.

