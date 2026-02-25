Гроші на світло та відповідь Орбану: головні підсумки візиту європейських лідерів до Києва

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Київ став центром світової дипломатії. До столиці прибули 26 міжнародних делегацій, аби підтвердити єдність перед загрозою з боку Росії. Попри офіційні вшанування, основна робота тривала за зачиненими дверима. Йшлося про мільярди євро на енергетику, розблокування кредитів та жорстку відповідь на шантаж Угорщини.

Усі деталі перемовин збирав кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Енергетичний «Рамштайн» та 920 мільйонів на світло

Одним із головних результатів візиту стала заява очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. ЄС виділяє 920 мільйонів євро на стабілізацію енергосистеми України. Це частина великої програми відбудови, розрахованої до 2027 року.

Реклама

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії: «Єврокомісар Йоргенсен і прем’єр-міністр Шмигаль проведуть „енергетичний Рамштайн“ у березні для узгодженої роботи. Це забезпечить отримання Україною саме того, чого вона зараз потребує».

Шантаж Орбана та відповідь Зеленського

Найгострішим питанням став кредит у 90 мільярдів євро, який наразі блокує Угорщина. Будапешт вимагає відновлення поставок російської нафти через трубопровід «Дружба». Володимир Зеленський відповів на це максимально прямо: нафтогін пошкодили самі росіяни, тому претензії Угорщини адресовані не за адресою.

Володимир Зеленський, президент України: «Хай Орбан поговорить саме з Путіним, можливо, про енергетичне припинення вогню чи щось подібне. Не може бути так, щоб Росія щось нищила, а Україна відновлювала».

Водночас керівництво ЄС запевнило: кредит буде надано «в той чи інший спосіб». Перший пакет допомоги зі снарядами та дронами планують доставити до Великодня.

Реклама

Вступ до ЄС: 2027 рік як орієнтир

Україна наполягає на вступі до Євросоюзу вже 2027 року. Європейські гості хвалять темпи реформ, проте конкретних дат поки не називають.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради: «Ви можете покладатися на ЄС. Ми налаштовані допомагати розбудовувати вільну, незалежну і процвітаючу Україну всередині Європейського Союзу».

Північний щит: 12 мільярдів від сусідів

Паралельно в Києві відбувся саміт «Україна — країни Північної Європи та Балтії». Країни, що межують із РФ, як ніхто інший розуміють важливість безпекових гарантій. Цьогоріч вони нададуть понад 12 мільярдів євро оборонної допомоги.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон визнав, що війна в Україні стала жорстоким уроком, який Європа встигла забути за десятиліття миру.

Реклама

Мир без територіальних поступок

Щодо можливих переговорів з Росією, Володимир Зеленський розвіяв чутки про тиск з боку США. Жодних дедлайнів (як-от «мир до 4 липня») Вашингтон не ставив. Україна готова до швидкої дипломатії, але за умови поваги до кордонів.

Володимир Зеленський: «Україна готова працювати швидко. Щоправда, з однією умовою — жодних поступок по територіях. Для нас це питання про принципи та нашу землю».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ Новини 25 лютого. Орбана ПРОІГНОРУВАЛИ! ПІДПАЛИ АВТО TESLA в Києві! Росіяни СУНУТЬ в ЄВРОПУ