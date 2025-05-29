Гроші “під матрацом” та елітна нерухомість сина-митника: що відомо про суддю-мільйонерку Бакуліну

Суддя Світлана Бакуліна / © ТСН

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Суддя Світлана Бакуліна прикривається скромність, як прикриттям для мільйонів готівки, елітної нерухомості, рішень на користь одіозних діячів і дивних подарунків для дорослого сина-ігромана.

Про це йдеться у матеріалі «Хапуга.ua».

Що відомо про суддю

Журналісти зацікавились суддею Касаційного господарського суду, за сумісництвом — мільйонеркою Світланою Бакуліною. Мільйонні статки судді Світлани Бакуліної привертали увагу журналістів-розслідувачів ще за часів її роботи у Вищому господарському суді України.

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Тоді журналісти «Радіо Свобода» оприлюднили перелік суддів — офіційних мільйонерів, в числі яких була і Бакуліна.

Судді-мільйонери / © Радіо Свобода

Наступні 11 років Світлана Віталіївна, попри гучні скандали і офіційно виявлену недоброчесність, продовжувала носити мантію і збагачуватися. Ймовірно, не лише за рахунок суддівської зарплати.

Але перш ніж розповісти вам про стиль життя судді, варто згадати і про Комарницького, бо тут це виявляється дуже і дуже доречно. З публічних джерел відомо, що «смотрящий» за Києвом вирішував свої справи у Касаційному суді за участі саме Бакуліної.

Світлана Бакуліна та її колеги були задіяні у скандальних розбірках між київським забудовником Максимом Микитасем та «смотрящим» за Києвом Денисом Комарницьким.

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Тільки в одному із епізодів у ЗМІ фігурував хабар Бакуліній та ще двом суддям у розмірі 200 тисяч доларів.

За словами Микитася, «паршива вівця Комарницький винен йому майже 2 мільйони доларів». Це за долю у скандальній фірмі «Екобудтрейд», яка відмивала мільярди на сумнозвісному довгобуді — Подільсько-Воскресенському мості, але Комарницький вирішив кинути свого товариша і через Бакуліну, тобто Касаційний господарський суд, визнати продаж частки компанії фіктивною. Мовляв, «рейдернули» бідолагу.

За іронією долі, обидва — підозрювані у корупції, і навіть не знаєш, за кого тут вболівати, чи кого пожаліти. Хоча, Микитась, принаймні, не виїжджав до Австрії.

Також Бакуліна, у складі тої ж компанії суддів прийняла декілька рішень на користь скандально-відомого бізнесмена і політика Володимира Продівуса. Того що колись, зокрема, відмітився в перестрілці в поліських лісах, де по-бандитські ділили бурштин.

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Колегія, за участі Бакуліної, в тому числі, повернула пану Продівусу контрольний пакет акцій «Вінницького Універмагу». Завдяки чому тільки за 2024 рік компанія заробила 43 мільйони гривень.

І є вірогідність, що розгляд жодної справи Бакуліною не є випадковим, як, власне, і справа про розбірки Микитася із Комарницьким або того ж Продівуса.

Бакуліна входила в групу суддів Вищого господарського суду, на яких здійснювався розподіл справ із порушенням авторозподілу, що підтверджується матеріалами розслідування Генеральної прокуратури України.

Суддя Світлана Бакуліна / © ТСН

«В межах суду є таке поняття як спеціалізація. Це коли якісь судді краще розбираються, наприклад, в питаннях інтелектуальної власності, інші судді краще розбираються в цінних паперах. Цей суд вирішив ввести 45 спеціалізацій практично, які по суті дублювали одна одну», — каже Вероніка Крейденкова, екскоординаторка Громадської ради доброчесності.

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Коли справа потрапляє в суд, вона має попадати до судді абсолютно випадково. Але за такої схеми, судді точно знали, яка справа кому попаде на стіл.

«Приблизно 20 тисяч справ потрапили на розгляд суддів от в порушення цього розподілу, в порушення загальноприйнятих норм. І, власне, Світлана Бакуліна, як стверджувало слідство, була одна з суддів, на кого в такий спосіб розподілялися справи. По перше, судді за такі спеціалізації голосували, по друге, вони всі мали прекрасну компетенцію зрозуміти, а для чого це робиться, навіть якщо вони безпосередньо не стояли за тим, що умовно брали гроші за справу», — каже Вероніка Крейденкова, екскоординаторка Громадської ради доброчесності.

І не зважаючи на ці обставини, Бакуліна успішно пройшла кваліфкомісію і стала суддею нового Касаційного господарського суду.

Статки судді

«Ми свічку, звісно ж, не тримали, але ж де ж іще, крім як під матрацом, Бакуліна зберігає 8 мільйонів гривень готівкою? Ну хіба що у банках, як її одіозний колега Микола Чаус», — йдеться у матеріалах розслідування.

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8 мільйонів — саме стільки вона задекларувала за 2024 рік. Звісно, із мільйонними зарплатами, «загубити» хабар в декларації зовсім не складно.

Як, власне, і не складно забрати те, що тобі дала держава в користування.

Однією із претензій Громадської ради доброчесності було користування Бакуліною державною квартирою в 106 квадратних метрів, хоча вона і свої квадратні метри має.

«Бакуліна продовжувала користуватися службовою квартирою, що належала Київській міській раді. При цьому, у 2013 році суддя мала збереження на депозитних рахунках та готівкою на загальну суму понад 1 600 000 грн», — йдеться у матеріалах розслідування.

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Суддя Світлана Бакуліна / © ТСН

У 2018 році ця квартира з її декларації зникає разом із синами, але з’являється за чотири роки у старшого сина Олександра, вже записана на нього і брата В’ячеслава у тому ж 2018 році.

Олександр Бакулін — теж державний службовець. Як писали колеги з видання “Наші гроші«, син судді працював під крилом матусі у Вищому господарському суді.

Нині ж, в перервах між ставками в казино, Бакулін трудиться головним державним інспектором Держмитслужби. У своїй декларації новоспечений митник гордо зазначає, що виграв більше 200 тисяч гривень в «ДжіДжібет» та букмекерській компанії «ФАВБЕТ».

“Декларувати дохід у вигляді казино, позики від двоюрідної тітки, подарунку від матері пенсіонерки і так далі — це дуже часта історія.

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І це робиться для того, що зазвичай люди, які це декларують, не можуть пояснити, звідки взялися в них гроші, і стараються знайти будь-що, щоб пояснити, звідки вони з’явилися», — каже Вероніка Крейденкова, екскоординаторка Громадської ради доброчесності.

А ще у 2020 році, в перерві у службі на державних посадах, Олександр Бакулін раптово розбагатів.

У березні того ж року вклав майже три мільйони гривень, а у серпні — ще майже два мільйони, в будівництво, придбавши деривативи у компанії «Альянс Новобуд».

Скоріш за все, мова йде про Illinsky House — житловий комплекс бізнес-класу. Нині ціни тут стартують від 3500 тисяч доларів за квадратний метр. За тодішнім курсом Бакулін вклав близько 190 тисяч доларів, ймовірно у 5 різних об’єктів: 2 квартири та 3 паркомісця. На порталі ЛУН цього об’єкту зазначено, що перший вклад складає від 20 до 50 відсотків. Отже Бакуліну доведеться ще десь взяти мінімум таку ж суму, яку вже вклав — під 200 тисяч доларів.

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Наразі будинок збудований, проте жодних об’єктів нерухомості чи незавершеного будівництва в декларації посадовця не зазначено.

“Це робиться з багатьох причин, в тому числі оподаткування, але така історія подекуди зустрічається. Потім для декларування, подекуди судді можуть використовувати, або інші службовці, умовно вартість тільки з деривативу, а вартість другого договору, який також одночасно викладається, не використовувати. Тим способом занижувати вартість майна.

Але тим не менше, потім однозначно, коли об’єкт нерухомості вже буде введений в експлуатацію, і суддя, чи вона сім’ї, набудуть право власності, треба дивитися так само і на вартість, тому що тут можуть теж бути маніпуляції з її заниженням», — каже Вероніка Крейденкова, екскоординаторка Громадської ради доброчесності.

Кошти на нерухомість, подарувала, як ви здогадались, мама. На жаль, розпитати сина судді нам не вдалося. За зареєстрованою нерухомістю, виявилось, що у власній квартирі він не живе.

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За адресою ж прописки мешкає його бабуся. Телефоном головний державний інспектор Митниці розмовляти не захотів.

Відповідати на наші запитання про раптову посаду у митниці, мамині гроші та удачу в онлайн-казино, у месенджерах син судді також не став.

За інформацією з наших джерел у правоохоронних органах, можна сказати, що суддівський син і митник Олександр Бакулін — людина-пригода. Його постійно спіткає якась невдача: то втратив документи на відпочинку в Іспанії, то потрапив в ДТП на маминій машині, то попав в шахрайську схему, де його хотіли розвести на гроші, то вкрали з картки 50 тисяч гривень.

Така поведінка для сина судді-мільйонерки не дивна.

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Зі злитих баз відомо, що у 2021 Бакулін вже робив ставки в букмекерській конторі 1Win, яка нелегально, до слова, працює як в Україні, так і Росії.

Громадська рада доброчесності підозрювала суддю Світлану Бакуліну у фіктивному розлученні. За матеріалами перевірки кваліфікаційної комісії було встановлено, що вже після розлучення Світлана Бакуліна, разом із ексчоловіком подорожували до Італії та Грузії.

Яких ще суддів підозрюють у недоброчинності

Звісно, суддя Бакуліна — далеко на єдина така цікава персона в судовій системі країни. Куди не плюнь — знайдеться якась розкіш, задекларована чи ні. Наприклад суддя Пiвнiчного Апеляційного господарського суду України — Людмила Кропивна. Пані Кропивна, як і Бакуліна, далеко не перший десяток років працює у судовій системі. Та на відміну від колеги з Верховного суду, Кропивна більше полюбляє елітну нерухомість, аніж готівку під матрацом. У 2021 році вона придбала розкішний заміський маєток у Козині, дещо прибрехавши про його вартість, занизивши приблизно у 5 разів.

Вочевидь, пані суддя вміє торгуватись: всього 5 з гаком мільйонів, замість 27 мільйонів гривень. Такі дивовижні знижки призвели до підозр правоохоронців у незаконному збагаченні судді Кропивної.

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Кримінальні справи по суддях були порушені давно, хоча жодних результатів чи рішень досі немає.

Відео дивіться за посиланням.