Грози, град та спека: синоптики ошелешили прогнозом погоди в Україні

Синоптики розповіли про погоду в Україні / © ТСН

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Початок першого літнього тижня приніс в Україну складні та нестабільні погодні умови. Країну одночасно атакуватимуть рясні дощі, потужні грози та локальний град. За даними метеорологів, найсильніші опади прогнозуються у північних регіонах та в центральних областях України. Натомість сухіше і менш волого буде хіба що на заході нашої країни.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пекельні градуси та штормове попередження: ліси у зоні ризику

Попри затяжні дощі, загальні температурні показники в Україні залишатимуться високими. За офіційними прогнозами синоптиків, у більшості областей стовпчики термометрів впевнено повзтимуть угору і подекуди піднімуться до пекельних плюс 30 градусів.

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Коли чекати на свіжість: прогноз для Києва та регіонів

У столиці України погода буде дещо комфортнішою. Вже у вівторок у Києві очікується довгоочікувана прохолода — повітря стане трохи свіжішим. Протягом дня стовпчики термометрів у київських парках та кварталах прогріються максимум до позначки плюс 22 градуси.

Проте мешканцям інших розпечених регіонів сумувати під сонцем доведеться недовго. Як зазначає представник Укргідрометцентру Іван Семиліт, хвиля свіжого повітря поступово рухатиметься територією країни. Вже ближче до кінця поточного тижня приємна прохолода та зниження температурних максимумів планомірно перемістяться з північних та західних областей на решту території України, нівелюючи виснажливу літню спеку.

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