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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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ГРВІ призвела до тяжкого захворювання: в Україні 6-річному Жені пересадили серце дорослої жінки

В Україні врятували тяжкохворого хлопчика, який би без донорського серця помер.

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Фото автора: Олена Лоскун Олена Лоскун
ГРВІ призвела до тяжкого захворювання: в Україні 6-річному Жені пересадили серце дорослої жінки

В Україні врятували 6-річного хлопчика / © pixabay.com

Днями із Інституту серця додому у Житомир виписують 6-річного Євгена Лисковчика, котрому зробили трансплантацію в одне із найбільших церковних свят. Доноркою серця для нього стала жінка, котра трагічно загинула.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

ГРВІ дала ускладнення на серце і хлопчик ледь не помер

6-річному Євгену пересадили донорське серце і після тривалого лікування він уже здоровий.

Батьки хлопця Юлія — лікарка, Віктор — колишній бойовий медик. Тому обоє добре знають: те, що їхня єдина дитина вижила — справжнє великоднє диво.

Почалося усе зі звичайної ГРВІ, яку хлопчик підхопив навесні. Хвороба дала ускладнення, призвівши до важкого ураження серця.

«Він перестав вночі спати, у нього з’явилася задишка. Ми зробили обстеження я думала що це пневмонія, зробили рентген і побачили, що там збільшене серце», — розповідає Юлія.

У рідному Житомирі хлопчику допомогти не могли. Зрештою, Женя потрапив до столичного Інституту серця, коли його серце вже майже не билося.

Євген у лікарні / © ТСН

Євген у лікарні / © ТСН

«Стан його був дуже тяжкий. і ми розуміли, що якщо протягом найближчого часу не з’явиться серце — хлопчик просто помре», — каже лікарка-трансплантологиня-кардіохірургиня Інституту серця МОЗ України Софія Чайковська.

Хлопчик потребував термінової трансплантації. Але знайти підходящий орган для дитини від дитини посмертно — в Україні майже нереально. А від дорослого — має підійти за розміром.

«Вага була десь 55 і ми поміряли, що таке серце може підійти нашому хлопчику. Звичайно, за всіма стандартами різниця у вазі була дуже велика — більше 40%, але іншого виходу нема», — каже генеральний директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

То ж за серцем група медиків негайно виїхала до Кам’янця-Подільського. Його потрібно було везти близько 6 годин. Хоча поза організмом — воно живе удвічі менше. Софія Чайковська каже: їм у нагоді стали технології іноземних колег.

Пересадку Євгену зробили на одне із найбільших церковних свят — Великдень.

«У Євгена трапився маленький інсульт, він був майже в коматозному стані. Більше місяця цей неврологічний дефіцит був такий виражений, що ми вже майже втратили надію», — каже Борис Тодуров.

Але сталося неймовірне!. І Євген вже готується до виписки Підтримати Женю приїхала Соломійка Книш із Волині. Солю називають легендою української трансплантології. Рівно 2 роки тому їй зробили пересадку серця від 4-річного хлопчика. І це була перша трансплантація дитині — від маленького донора

Нині Соломії — 8. Вона перейшла у третій клас. І її життя, каже мама Ольга, майже нічим не відрізняється від життя однолітків. Хіба що — треба приймати спеціальні медикаменти.

Яка потреба в операціях в Україні

Потреба в операціях з пересадки не лише серця, але й інших органів — в Україні величезна. За 6 місяців цього року і дорослим, і дітям у спеціалізованих центрах уже провели понад три сотні трансплантацій. Зокрема, посмертно від донорів пересадили 50 сердець.

Водночас, у національному листі очікувань наразі перебуває майже 4 тисячі пацієнтів різного віку. Але ця цифра — офіційна. Насправді таких людей — значно більше.

Статистика / © ТСН

Статистика / © ТСН

Відео напередодні спричинило у соцмережах справжній фурор. Посеред ночі — коли навколо вибухало, палало, літали російські ракети і дрони — неочікувано сталося чергове диво. Разом із своєю командою Борис Тодуров мчав вулицями Києва зі столичного Охматдиту, щоб доставити в Інститут та пересадити маленьке донорське серце ще одній дитині.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ! ПІДСУМКИ 11 ЛИПНЯ. ТРАМП зібрався ЗАРОБИТИ на війні? Скандал навколо ШАБУНІНА

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