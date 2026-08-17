Гривня може стрімко знецінитись: експерти ошелешили прогнозом про курс валют в Україні

Курс валют в Україні / © ТСН.ua

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Відносна стабільність курсу долара на позначці біля 45 гривень є тимчасовою. Вже наприкінці серпня або на початку вересня на українців чекає «відтермінована девальвація» через сукупність негативних економічних факторів.

Про це у коментарі ТСН.ua пояснили фінансові експерти Андрій Забловський та Андрій Шевчишин.

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«Затишшя перед бурею»: чому утримувати курс по 45 грн далі не вдасться

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Забловський, ключовим фактором тиску на гривню є колосальне падіння показників українського експорту.

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«Економічна ситуація в країні складна. За офіційною статистикою, експорт українських товарів через чорноморські порти впав у серпні на 70% порівняно з аналогічним періодом минулого року — це дуже високе падіння. Зростання попиту на валюту спрацює якщо не наприкінці серпня, то на початку вересня. Нацбанк продовжує політику керованої девальвації, але комфортний курс близько 45 грн/долар не триматиметься довго — це затишшя перед бурею», — попереджає Андрій Забловський.

За його словами, затишшя на ринку зумовлене поточним низьким діловим сезоном, проте цей статус-кво збережеться максимум до кінця серпня:

Міжбанк: очікується в коридорі 44,8–45,3 грн/долар ;

Готівковий ринок: традиційно на 15–20 копійок вище.

Три фактори тиску на гривню у другій половині серпня

Експерт Андрій Шевчишин наголошує, що у другій половині місяця проти української валюти одночасно зіграють одразу три потужні чинники:

Наслідки портової блокади: часовий лаг між зупинкою відвантажень експортних товарів та реальним скороченням надходження валютної виручки становить від 2 до 4 тижнів. Сезонне зростання імпорту: закупівля газу в підземні сховища, підготовка бізнесу до осінньо-зимового сезону та відновлення втрачених запасів після обстрілів. Поведінка населення: після завершення відпускного сезону громадяни традиційно переходять до активного накопичення валютних заощаджень.

Три сценарії зміни курсу гривні до кінця серпня

За оцінками Андрія Шевчишина, ситуація на валютному ринку може розвиватися за трьома основними сценаріями:

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1. Базовий сценарій (ймовірність 70%)

Відбудеться неминучий перехід у нову курсову зону, адже НБУ не зможе покривати дефіцит валюти нинішніми прискореними темпами.

Міжбанк: 45,00–46,00 грн за долар.

Готівковий долар: 45,20–46,00 грн .

Готівковий євро: 50,50–52,00 грн.

2. Оптимістичний сценарій (ймовірність 10%)

Можливий у разі деескалації на Близькому Сході, падіння світових цін на нафту нижче 80 доларів за барель, а також успішної переорієнтації українського експорту через сухопутні кордони та європейські порти або відновлення зернових коридорів.

Готівковий долар: утримується в межах 44,75–45,25 грн .

Готівковий євро: повертається до позначок 52,00–52,50 грн.

3. Негативний сценарій (ймовірність 20%)

Сформується у разі тривалої портової блокади, відсутності деескалації до кінця вересня та зростання ціни на нафту понад 95 доларів за барель.

Готівковий долар: НБУ буде змушений допустити вихід курсу до позначок 46,00–46,50 грн.

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