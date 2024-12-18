Хто будував хату на Хмельниччині командиру 211-ї бригади: що кажуть у селі

У середу, 18 грудня, в Тернопільському суді мало відбутися засідання у справі командира 211-ї понтонно-мостової бригади полковника Олега Побережнюка. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, солдати три місяці будували для свого командира хату в селі на Хмельниччині, а гроші отримували такі, ніби перебували на передовій. Через хворобу адвоката судове засідання перенесли, запобіжний захід для комбрига обиратимуть завтра.

Про те, що відбувалося на суді та що говорять у селі, де стоїть новобудова, яку пов’язують із полковником Побережнюком, йдеться в сюжеті ТСН.

На засідання суду в Тернополі командир 211-ї бригади прийшов із групою підтримки з числа військових. Чому вони не на службі, з’ясувати у них не вдалося, оскільки після оголошення про перенесення засідання, вони одразу покинули залу суду.

Версія слідства

За даними слідства, чотири солдати із 211-ї понтонно-мостової бригади упродовж трьох місяців гарували на будівництві хати комбрига у селі на Хмельниччині. Проте за документами вони були на передовій та ще й отримували бойові виплати. На всіх заробили майже мільйон гривень.

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“Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в районі бойових дій”, - повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

У розмові з кореспонденткою ТСН Олег Побережнюк заперечив свою провину, заявивши, що солдати хату йому не будували. І додав, що розбиратися у його справі буде суд.

Що кажуть в селі

Щоб з’ясувати, хто ж зводив дім для командира, знімальна група відправилася у село Кам'янку, що під Кам’янцем-Подільським.

Біля двоповерхової недобудови з кованою брамою видніються купи піску та щебню. На подвір’ї - стоїть авто. Але браму журналістці, щоб поговорити, ніхто не відчинив.

Двоповерховий будинок у селі Кам'янці, який начебто будували солдати для комбрига / Фото: ТСН.ua

Мешканці вулиці, де стоїть цей будинок, спілкуватися на тему будівництва теж не виявили бажання. Одна із сусідок стверджує, що не бачила військових і хто будував хату не знає. На фото комбрига Олега Побережнюка сусіди начебто не впізнають.

Сусід, який мешкає трохи далі від будинку, пригадав, що бачив кількох парубків на будівництві.

“Бачите, пісок ще на вулиці, робили усе, крани, техніка... Хто на будівництві може робити? Молоді хлопці, здорові”, - каже він, додавши, що робітників було 4-5.

За словами сусіда, він тільки з новин дізнався, хто і для кого зводив цей будинок. Порівнюючи цей будинок з іншими в селі, він зауважив, що там для собаки побудували такий вольєр, як дехто має хату.

У чому ще підозрюють командирів бригади

Тим часом ДБР розпочинає розслідувати ще одне кримінальне провадження - за фактом нестатутних відносин, знущань та фізичного насилля над підлеглими у 211-й бригаді. Підозрюваних ще немає, але в офіційному коментарі ДБР йдеться саме про посадовців цієї бригади.

Полковник Побережнюк стверджує, що “насильством не займався”, і запевняє, що в цій справі також розберуться.

За словами комбата цієї бригади Олександра Каргінова, який прийшов на суд, щоб підтримати свого командира, був єдиний випадок позастатутних відносин, проте не уточнив, яких саме. Але запевняє, що полковник Побережнюк до інциденту непричетний.

“Комбриг, даю 100 відсотків, слово офіцера, коли дізнався, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перевірку... Після цього ця людина [причетна до позастатутних відносин] покинула частину, після цього в жодному підрозділі таке не відбувалося”, - стверджує він.

Наразі невідомо, кому саме буде оголошено підозру у справі про нестатутні відносини і чи підтвердяться такі факти взагалі.

Якщо ж у суді доведуть, що підлеглі полковнику Побережнюку солдати замість того, щоб воювати, будували хату комбригу, він може потрапити у місця позбавлення волі на шість років.

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Нагадаємо, довкола 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. У ЗМІ повідомили про численні факти знущань над військовослужбовцями, зловживання, побори та катування.

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