ХТО ХОЧЕ ЗРОБИТИ ПУТІНА РУКОПОДАТНИМ: великий обмін між Заходом та РФ і "хороші" росіяни - наслідки для України

"Росія та Путін - це не одне й те саме", "санкції мають бути спрямовані на злочинців і режим Путіна, а не на громадян РФ", та й взагалі Україні "треба сідати за стіл переговорів" з Росією. Ні, це не черговий виклад заявки божевільних кремлівських керманичів чи їхньої пропаганди. Це перші заяви звільнених із російських тюрем російських "опозиціонерів", зроблені 2 та 3 серпня на Німеччині.

Вони неабияк збурили українське та європейське суспільство, поки в американській пресі панувала ейфорія блискучої роботи ЦРУ, яке майже два роки працювало з ФСБ, щоб організувати перший від часів Холодної війни великий обмін в’язнями між США, чотирма європейськими країнами та Росією. всього, що Москва отримала назад вісім шпигунів, хакерів та кілерів, а США та Німеччини – 16 з’ясованих, зокрема й журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича (якого затримали у березні 2023 року за звинуваченнями у шпигунстві й засудили на 16 років), та колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана (затриманий у грудні 2018 року також за враженням у шпигунстві).

Поки в Німеччині киплять пристрасті, бо багато хто критикує уряд Шольця за згоду видати російського кілера ФСБ Вадима Красікова, засудженого в Німеччині до довічного увʼязнення за вбивство в центрі Берліна у 2019 році чеченського опозиціонера Зелімхана Хангошвілі (брав участь у Другій чеченській війні як польовий командир і проживав після цього в Німеччині), схоже, що в США так і не розуміють, на які репутаційні й безпекові ризики наразилися.

По-перше, Путін особисто зустрів Красікова в аеропорту Москви зі словами "Здорово", обіймаючи кілера на камері. Хоча, наприклад, російських військових, які повернулися з українського полону в рамках обмінів, кремлівський "фюрер" ніколи не зустрічався особисто.

По-друге, це сигнал усім російським шпігунам та агентам впливу на Захід: "Робіть свою роботу й не хвилюйтеся, ми вас потім витягнемо, головні покупки для цього більше західних громадян, звинувативши їх у шпигунстві".

По-третє, в Білому домі підтвердили, що Навальний, який у лютому помер у російській колонії, також був у списку на обмін. І, судячи з інформації в пресі, Німеччина погоджувалася видати кілера ФСБ Красікова лише в обміні на Навального.

Тож, чи розуміють у Вашингтоні, що до кінця не прорахували всі інформаційні й репутаційні ризики такого обміну, створивши для себе багато нових викликів? Чому це ще більше розвʼязало руки Путіну, давши йому по суті карт-бланш? Та чого далі чекати від звільнених російських "опозиціонерів", які вже співають в унісон з Кремлем? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Шпігунський трилер: що пішло не так

"Переломний момент стався 25 червня, коли група офіцерів ЦРУ сиділа навпроти своїх російських колег під час таємної зустрічі в одній зі столиць на Близькому Сході", - так The New York Times описує деталі найбільшого від часів Холодної війни обміну увʼязненими між країнами Заходу та Росією. Телеканал CNN додає, що представники ЦРУ на цю зустріч приїхали до ФСБ-шників саме з тим, чого, чи, краще сказати "кого", хотів Путін, - згодою Німеччини видати вбивцю Вадима Красікова.

"Адміністрація Байдена вже обміняла (в грудні 2022 року - ред.) свого найціннішого російського в’язня, засудженого за незаконну торгівлю зброєю, Віктора Бута на Брітні Ґрайнер (дворазову олімпійську чемпіонку, зірку жіночої Національної баскетбольної асоціації - ред.). Тому офіційні особи почали шукати російських затриманих по всьому світу, проводячи тиху дипломатію з союзниками, щоб укласти угоду", - додає CNN.

Зустрічаючи звільнених з російських тюрем американців і росіян на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона, Джо Байден заявив, що просив лідерів Словенії та Німеччини "зробити деякі речі, які суперечили їхнім безпосереднім інтересам". У Словенії, як відомо, відбували покарання росіяни Артем та Анна Дульцеви - оперативники російської Служби зовнішньої розвідки, що видавали себе за громадян Аргентини. Їх затримали у грудні 2022 року й засудили за шпигунство.

Американські ЗМІ пишуть, що в угоді про обмін з Росією було поставлено фінальну крапку менше ніж за дві години до того, як Джо Байден оголосив про своє зняття з президентських виборів. Дійсно, обмін - це чи не єдина його перемога після серії політичних фіаско, які призвели до зняття з президентських виборів. Мабуть українці, які вже понад 10 років живуть в умовах війни з Росією й бачили десятки великих обмінів військовополоненими, як ніхто знають цінність і значення цієї події.

Все ж те, що цей обмін подається в американській пресі ледь не як шпигунський трилер, трохи дивує. Одні ЗМІ називають його історичним. Інші згадують, як радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на авіабазі Ендрюс ледь стримував сльози. Й хоч Адміністрація Байдена наполягала, що обмін увʼязненими - це не початок нової розрядки між Вашингтоном і Москвою, все ж таки багато американських журналістів ставили слушне питання: чи не отримав Путін сигнал брати в заручники ще більше американських громадян, щоб потім обміняти їх на своїх кілерів і шпигунів?

"Без серйозних заходів стримування подальшого захоплення заручників Росією, Іраном та іншими ворожими до США країнами, витрати на дипломатію щодо звільнення заручників зростатимуть. Повторюючи наш заклик до повернення всіх незаконно затриманих Кремлем осіб, ми визнаємо, що обмін закоренілими російськими злочинцями на невинних американців мало впливає на осудливу поведінку Путіна", - йдеться у спільній заяві лідерів більшості у Сенаті та Палаті представників демократа Мітча Макконнелла та Майка Джонсона.

"Хороші" росіяни: помилка Заходу

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп привітав Путіна з обміном увʼязненими, додавши, Москва перехитрила Білий дім, що створює поганий прецедент на майбутнє. Цю заяву можна було б списати на передвиборчу боротьбу, адже разом із Байденом на авіабазі Ендрюс, де зустрічали звільнених увʼязнених, також була й віцепрезидентка Камала Гарріс - кандидатка в президенти від Демократичної партії. Проте, зі спільної заяви Джонсона та Макконнелла ми бачимо, що багато питань щодо цього обміну виникло й у Демократичній партії. Вже не кажучи про європейські суспільства, особливо Німеччину, яка під тиском Адміністрації Байдена видала найціннішого путінського кілера - Вадима Красікова.

За словами речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, це рішення далося Берліну нелегко. Проте, за його словами, серед звільнених із російських вʼязниць 16 осіб є також громадянин Німеччини, який був засуджений до смертної кари в Білорусі. В той же час таблоїд Bild та інші ЗМІ наводили численні коментарі німецьких експертів й оглядачів, які говорили, що "обмін вбивці (Красікова - ред.) на невинних увʼязнених - це щось нове", та, що Путін по суті отримав ще один важіль шантажу західних держав. І посол РФ у США Анатолій Антонов вже заявив, що в США залишаються ще десятки росіян, і Москва "докладатиме максимум зусиль, щоб їх звільнити".

Проте, ще більше хмизу до багаття підкинули скандальні заяви звільнених російських "опозиціонерів", які вони виголосили на першій пресконференції у Німеччині та в перших інтервʼю російським "ліберальним" ЗМІ, які працюють в екзилі й навряд чи мають вплив на пересічних росіян власне в самій Росії. Йдеться про заяви російського журналіста Володимира Кара-Мурзи й політика Іллі Яшина.

"Дуже часто санкції західних демократичних країн виявляються направленими вже не проти режиму Путіна й конкретних злочинців у найвищих лавах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян. І це вкрай несправедливо й контрпродуктивно. Росія та Путін - це не одне й те саме", - заявив Кара-Мурза на пресконференції у Німеччині в пʼятницю, 2 серпня.

"Треба сідати за стіл переговорів. Я звичайно розумію роздратування з боку українців, коли питання ставиться таким чином. Але ситуація в глухому куті, причому кривавому, гинуть люди з обох сторін. І я маю свідчення буквально з перших рук, бо спецназівці ФСБ, які нас конвоювали, були достатньо товариськими, розповідали про свої відрядження, про величезні жертви, які були буквально на їхніх очах при наступі на Харків тощо", - сказав Ілля Яшин в інтервʼю одному з російських "ліберальних" ЗМІ в суботу, 3 серпня.

Такі їхні заяви викликали величезну хвилю обурення в українських соцмережах. Одні наголошували, мовляв, чого ще можна було очікувати від "хороших" росіян, ілюзій на третьому році повномасштабної війни вже бути не має. Інші нагадували, що Кара-Мурза, Яшин та інші, яких Захід витягнув із російських тюрем, потрапили туди якраз за засудження дій Кремля і Путіна щодо війни проти України, а те, що ми почули від них після звільнення, - якийсь різновид стокгольмського синдрому.

Проте, правда також і в тому, що представники "ліберальної" російської опозиції, які перебувають за кордоном, вже давно змінили свою риторику, взявши на озброєння фразу "Путін і російський народ - це не одне й те саме", тому, мовляв, карайте кремлівську верхівку, а "звичайний російський народ" не чіпайте. Хоча, вони прекрасно знають, що це величезна маніпуляція, бо саме росіяни, які поповнюють лави ЗФ РФ, працюють на оборонних підприємствах, виготовляючи нові ракети, "шахеди" тощо, і є основним двигуном продовження війни Росії проти України. До того ж, в соцмережах повно відео цих "звичайних росіян", які підтримують окупацію й не визнають незалежність України.

Тому, можна скільки завгодно говорити, що Кара-Мурзу, Яшина та інших зламали чи завербували в російських вʼязницях, але це добре доповнює інформаційну спецоперацію Кремля з відбілення іміджу Росії за кордоном. Адже, наприклад, лише в соцмережах останнім часом зʼявилося багато сторінок, де росіяни англійською мовою розповідають про "прекрасне" життя в Росії.

Щоправда, з "хорошими" росіянами на Заході є ще одна проблема. Дуже часто вони живуть на грантові американські та європейські гроші. Захід дає фінансування, бо вірить, що вони мають вплив на пересічних росіян, які живуть як за кордоном, так і в самій Росії. Проте в реальності "хороші" росіяни, так звані лідери "ліберальної опозиції", не можуть ні обʼєднатися самі, ні об'єднати навколо себе хоча б росіян в екзилі.

Хоч у Кремлі, як і в Білому домі, заперечили, що обмін увʼязненими між Заходом та Росією призведе до «розмороження» відносин, зрештою це можна дати привід ультраправим і відверто проросійським політикам говорити, що це сигнал до початку переговорів між Росією та Україною. Мовляв, якщо успішно домовитися про найбільший від часів Холодної війни обмін, то і по війні вдасться дійти до якогось компромісу. І це насправді те, на що розраховує Кремль, просуючи цю тезу й через звільнених "хороших" росіян.