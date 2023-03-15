Хто і де має право вручити повістку: роз’яснив адвокат

В Україні триває мобілізація та вручення повісток. Повідомлення з вимогою з’явитися до військкомату активно вручають чоловікам на зупинках громадського транспорту, біля входів у великі торгові центри, на парковках, нічних клубах і навіть іноді на робочих місцях.

Хто має право на вручення повістки і як відбувається ця процедура відповідно до Закону, розповів у ефірі "Сніданку з 1+1" адвокат Андрій Новак.

За словами фахівця, поліція не має права вручати повістки. Наразі мають право робити це тільки представники військкоматів. Також це може бути роботодавець або ж представники органів місцевого самоврядування.

"Правильно вручена повістка та, яку вручили особисто і та, за яку особисто розписався військовозобов’язаний, на якого ця повістка виписана начальником територіального центру комплектування. Представники військкомату можуть вручати вже заповнені повістки на вулиці, але не виписувати їх там. Це не передбачено в їхніх службових порядках і взагалі процедурах призову на військову службу. Таким чином представник військкомату візьме на себе функції, які належать виключно начальнику центру комплектування", - пояснив адвокат.

Щодо місця, де можуть вручити вже заповнену повістку, немає жодних заборон, каже Новак. Що більше, наголосив експерт, в Україні законодавство трохи неактуальне та взагалі не відповідає військовому часу, а тому "у нас існує лише порядок про призов на строкову службу, ми можемо керуватися тільки цим порядком".

"Там зазначено, що керівник центру комплектування має на підставі тих особових даних, які є про громадян, які мешкають в цьому районі, формує список осіб, які мають прийти на строкову службу, виписує на них повістки. У результаті представники військкоматів беруть ці вже заповнені повістки та йдуть за адресами. Вже там вручають повістки. Але люди у нас дуже часто не мешкають за своїм місцем реєстрації. Трапляється патова ситуація, коли за адресою людини немає і вручити повістку вони не можуть, а людей мобілізовувати треба. Тоді військкомати випускають на вулиці своїх представників для того, щоб вони вручали повістки", - каже адвокат.

Нова наголошує, що часто представники військкоматів користуються тим, що громадяни не знають процедури, своїх прав і беруть повістки.

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