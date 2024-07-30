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Хто і коли може отримати перші штрафи від ТЦК: адвокат назвав сценарії

Хто і коли може отримати перші штрафи від ТЦК: адвокат назвав сценарії

Перші постанови про стягнення штрафів можуть з'явитись вже за місяць. Колаж ТСН.ua

На ухилянтів можуть накласти штраф від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.

Перші штрафи (від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.) за неоновлення військово-облікових даних, ймовірно, очікуються через місяць, після 20 серпня або на початку вересня.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації.

"Наприкінці серпня, десь після 20 числа. Якщо комусь вже відправили повістки після 16 липня, то в кінці серпня можно очікувати перші постанови (тим, хто порушує чинне мобілізаційне законодавство – Ред)", - каже Роман Сімутін.

За його словами, першими, хто ймовірно отримає повістки на ВЛК у серпні, будуть ті військовозобов’язані, які оновили свої дані, але не мають ні відстрочки, ні бронювання.

"Отримають повістки не всі. Дані оновили більше 4 мільйонів 600 тисяч військовозобов’язаних. Половина може мати відстрочки, інвалідність, трьох дітей. У певної кількості є бронювання. Залишається близько 1,5 мільйонів, які нібито не мають ніяких підстав. Не виключено, що тим, хто не має відстрочки та бронювання – їм прийдуть повістки", - каже Роман Сімутін.

За словами Сімутіна, якщо громадянин не оновив дані, а в реєстрі "Оберіг" немає даних на військовозобов’язаного, то працівники ТЦК будуть піднімати паперову справу та вручну виписувати повістку.

"Але ж таку людину можуть виявити і на блокпосту", - уточнює адвокат.

Оновлення даних: що відомо

Нещодавно заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповіла ТСН.ua, що можливість оновити дані у військовозобов’язаних є і після 16 липня, але є і загроза штрафа.

"Можливість оновити дані після 16 липня буде для усіх військовозобовʼязаних. Інформація і дата оновлення даних відображаються в реєстрі "Оберіг". Таким чином, якщо військовозобовʼязаний не оновив дані у встановлений законом термін, про що свідчить часова мітка в реєстрі "Оберіг", йому загрожує штраф", - розповідала ТСН.ua Катерина Черногоренко.

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