Хто і навіщо стріляв у Фіцо: нові скандальні подробиці замаху на словацького премʼєра

Зʼявилися нові подробиці жорстокого замаху на словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Уже достеменно відомо, хто саме вистрілив у лідера сусідньої Україні держави та навіть його мотив.

Хто намагався вбити Фіцо, в якому стані наразі перебуває прем’єр та чи справді замах на начебто проросійського політика курували з Москви? Всі деталі розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Фіцо живий?

Життя прем’єра Словаччини більше не під загрозою. З таким заголовком зранку 16 травня вийшли ЗМІ. За даними журналістів, які дізнались усі подробиці від оточення політика, за життя лідера всю ніч боролися словацькі медики і їм це вдалося. У місті Банська Бистриця, куди прем'єра екстрено доставили 15 травня на гвинтокрилі, провели важку операцію. У Фіцо кілька разів стріляли: очевидці кажуть, що чули принаймні 5 пострілів. За словами медиків, Фіцо був у критичному стані, але у свідомості. За словами віце-прем’єра Словаччини Томаша Тараба, Фіцо поцілили в живіт та суглоб. Політика успішно прооперували, однак він досі у лікарні.

“Фіцо залишався в лікарні з важкими пораненнями після багатогодинної операції, а замах на його життя — перший замах на чинного лідера ЄС за більш ніж два десятиліття”, — пише Financial Times.

Відомо і те, хто скоїв замах на Фіцо. Словацькі ЗМІ кілером називають 71-річного письменника, активіста ліберальної партії Прогресивна Словаччина Юрая Чинтулу. Чоловік перебував у невеличкому натовпі, коли Фіцо виходив з будинку культури у місті Гандлова, де проводилось виїздне засідання словацького уряду. Підозрюваного затримали на місці інциденту.

Але чому письменник та поет вирішив жорстоко вбити власного прем’єра? У Мережі відразу почали шукати, звідки у цього інциденту стирчать вуха, і знайшли багато чого цікавого. Юрай Чинтула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угруповання Slovenský branci та робив з його учасниками спільне фото.

У 2016 році на Facebook-сторінці цього угруповання з’явився допис з фотографією поета, письменника та публіциста Юрая Цинтули, який пояснює, чим вона його привабила.

Як першу причину він називає “здатність діяти без наказу держави”, як другу — “безкорисливий ентузіазм”, оскільки вони “самі купують зброю та спорядження за власні гроші... у вільний час освоюють тактику і стратегію”. Він стверджував, що до Європи їдуть “сотні тисяч мігрантів”, а ці “патріоти” хочуть захистити Словаччину від їх впливу.

Як повідомляє видання Dennik N, восени 2022 року Slovenský branci оголосили про припинення діяльності. Раніше вони тривалий час повторювали ті самі тези, що й прокремлівська пропаганда. Вони захищали путінську Росію, критикували Захід, Євросоюз, мобілізувалися проти мігрантів і атакували ЗМІ та неурядові організації.

За що хотіли вбити Фіцо?

До речі, як пишуть ЗМІ, стріляв Чинтула з короткоствольної зброї і мав на неї дозвіл, який отримав за часів роботи в приватній службі безпеки. У МВС країни ж поки зв’язки Чинтули з РФ не коментували, але погодились, що мотив пенсіонера був суто політичний. Згодом, уже сидячи в наручниках у відділку поліції, Чинтула сам пояснив, чому замахнувся на життя Фіцо: “Я не згоден з політикою уряду. Засоби масової інформації ліквідують. Чому нападають на RTVS? Суддя Мазак — чому його звільняють з посади?”.

А тут треба трошки прояснити ситуацію. Прем’єр Роберт Фіцо, якого звинувачують у проросійськості та частенько порівнюють з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, як тільки-но прийшов до влади, почав тиснути на RTVS — це суспільний мовник Словаччини, тобто одне з незалежних медіа. Як пояснює український проєкт “Детектор Медіа”, наприкінці квітня 2024 року уряд Фіцо схвалив реформу, яка може призвести до повного контролю уряду над ЗМІ. Уже у червні цього року її може затвердити парламент, де прибічники Фіцо мають більшість. Але ви тільки вдумайтесь, як саме цю реформу пояснили в уряді.

“Проєкт реформи ініціювала міністерка культури Мартіна Шимковичова. Запропоновані нею зміни означають, що суспільний мовник RTVS припинить своє існування, а замість нього створять нову структуру під назвою STVR (Словацьке телебачення і радіо). Ініціаторка «реформи» пояснює зміни, зокрема, тим, що розміщення літери S (яка означає «Словаччина») наприкінці старої назви є «зневагою до нації», тож її слід перенести на перше місце”, — пише “Детектор Медіа”.



А Ян Мазак — колишній голова Судової ради Словаччини. Коли Фіцо прийшов до влади, він почав “атакувати” не тільки його, але й інші незалежні судові органи влади, як-то Конституційний суд, погрожуючи звільненнями.

У Словаччині назріває криза

Видання Politico ж пише, що цей замах може відкрити таку собі скриньку пандори для Словаччини. Адже подібні політично вмотивовані замахи уже траплялися і це може перерости у тенденцію. У 2018 році там через професійну діяльність вбили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його наречену.

Росіяни як завжди

Росіяни ж уже 15 травня, навіть не намагаючись дізнатися істинних причин нападу на Фіцо, знайшли для свого народу “цапа відбувайла”, звісно звинувативши у всьому Україну. Першою про це почала кричати штатна кремлівська пропагандистка Симоньян: “Прем'єр Словаччини поранений. Той, який говорив, що СВО почалася внаслідок розгулу українських неонацистів і в Путіна не було іншого виходу. Ось так вони працюють”.

Реакція “Z-пропагандистів”

Але, як-то кажуть, “маразм крепчал”, і в Росії знайшлися й ті, хто звинуватив увесь Захід у нападі на Фіцо. Один із російських Z-блогерів заявив, що все через західні цінності, адже Цинтула був учасником ліберальних рухів та колись сфотографувався на фоні райдужного прапора. А ось що видав улюбленець Путіна, його придворний філософ Олександр Дугін:

В Україні ж замах на Фіцо одразу засудили, а президент Зеленський назвав його жахливим. Хоча сам Фіцо неодноразово вдавався до відверто проросійської, а й іноді чисто кремлівської риторики. Так, 13 грудня 2023 року в одному зі своїх інтерв’ю, коментуючи рішення Європейської комісії надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, Фіцо заявив, що Україна отримала його безпідставно, адже не відповідає жодному з критеріїв Союзу: “Це політичне рішення, яке не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів”.

Це, до речі, прямо суперечить висновкам самої Єврокомісії і її офіційним звітам. На щастя, тоді ні Фіцо, ні його друг Орбан не блокували це важливе для України рішення. Але навіть попри цю критику з боку Фіцо, Україна засудила цей зухвалий напад на нього, а от Росія цей інцидент використала для чергового звинувачення на адресу України.



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